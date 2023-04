Puig pide a Sánchez “un paso más" en la financiación

El jefe del Consell ha querido agradecer el reconocimiento del esfuerzo de los valencianos que han hecho posible el cambio de imagen de la Comunitat durante estos ocho años.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha estado presente en la clausura de la Conferencia Municipal Socialista celebrada los días 15 y 16 de abril en la ciudad de Valencia. El jefe del Consell ha destacado el papel de los valencianos que han hecho posible el cambio reputacional de la Comunitat Valenciana, manchada por la corrupción del PP en sus años al frente de la Generalitat y Ayuntamiento de Valencia. “En Valencia lo que pasaba no era problema de los Valencianos, era problema del partido popular que uso su gobierno en beneficio propio y no en beneficio de la sociedad”, ha afirmado el president.

Puig ha sacado pecho de los ocho años en los que ha estado al frente de la Comunitat y como el territorio valenciano ha cambiado gracias a un Gobierno progresista. "Hemos conseguido levantar la hipoteca reputacional" de la Comunitat Valenciana, ha celebrado, al tiempo que ha señalado que "hace ocho años los telediarios se abrían para informar que aquellos que tenían la gobernabilidad en sus manos la utilizaban en beneficio propio”.

"En este tiempo hemos demostrado que podemos abrir los telediarios porque llega a la Comunitat la inversión más importante de los últimos 50 años de España". "Somos un territorio amable para la inversión y, en colaboración con el presidente del Gobierno, hemos conseguido que venga Volkswagen" y "hemos conseguido salvar juntos el 'match ball' a la factoría de Ford de Almussafes y que se prepare para poner en marcha el vehículo eléctrico", ha celebrado.

Así, ha asegurado que "vendrán más" inversiones a la Comunitat Valenciana, y ha afirmado que le "causa bochorno escuchar a la presidenta de esa comunidad, que parece que es lo único que existe en el mundo, que dice que si fuera empresaria no invertiría en España". "Pero los empresarios de verdad sí invierten en España y en la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

El Gobierno de Sánchez siempre ha sido “sensible” con la financiación de la Comunitat

Puig, ante los ojos de Sánchez, quien lo observaba desde la primera fila, ha instado al presidente del Gobierno a dar un paso más en busca de una financiación justa del territorio valenciano. Sin embargo, ha querido dejar claro que con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, la financiación de los valencianos aumentado un 60%, pero es “insuficiente”.

El jefe del Consell ha reconocido que existe problemas, pero que: “estos problemas no se pueden empezar a discutir sin la verdad, pues a pesar de las dificultades para la financiación hemos conseguido converger", ha sostenido, y ha resaltado que "se ha avanzado en gasto social, sanidad, educación y servicios sociales en la Comunitat Valenciana”.

“La basura del Partido Popular invade la atmósfera”

Ximo Puig se ha mostrado muy duro acerca de la oposición realizada por el Partido Popular durante estos 8 años de Gobierno del Botànic acusándolos de carecer del proyecto político más allá de la confrontación. “La basura lanzada por el PP contamina la atmósfera. El único proyecto del Partido Popular es el antisanchismo y proyectos a la contra basados en el catastrofismo y la apología de la derrota”.

"El PP tiene que dejar de toma a la gente por imbéciles con el Trasvase Tajo-Segura"

El secretario general del PSPV ha defendido que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable" siguiendo "siempre, y en la medida de lo posible, un respeto medioambiental", al tiempo que ha expresado la "esperanza" de que la huerta de Murcia y la Comunitat Valenciana "puedan seguir para siempre”.

Por otra parte, el jefe del Consell ha instado al PP a "actuar con sentido común y no engañar más". "Cuando el PP gobernaba todas las instituciones no solucionaron el agua y cuando menos trasvase ha habido fue en el último año de Gobierno de Mariano Rajoy, que no trasvasó agua durante un año", ha lamentado, y ha pedido a los 'populares' que "dejen de engañar, de mentir y de tomar a la gente por imbéciles”.

Palo a Isabel Díaz Ayuso

Puig ha querido dejar escapar la oportunidad de contestar a las palabras que dijo Ayuso en su última visita a Valencia, en las que afirmó que tanto la ciudad como la Comunitat estaban viviendo una de sus etapas más decadentes. Ante esto, el president de la Generalitat ha asegurado que las declaraciones de la presidente de Madrid le generan absoluto "bochorno y perplejidad" pues los empresarios, a diferencia de lo que ella opina, eligen invertir en el territorio valenciano y España.

"Me causa perplejidad y bochorno oír a Ayuso decir que si fuera empresaria no invertiría en España. Por suerte, no lo es. Los empresarios de verdad si invierten aquí. El Partido Popular se alegra cuando una empresa se va de España. Nosotros nos alegramos cuando las multinacionales viene a España y la Comunitat", ha sentenciado el jefe del Consell.

El futuro de la Comunitat

Para el "futuro", Ximo Puig ha recalcado "tres grandes elementos": un empleo "cada vez de mayor calidad"; un "nuevo contrato social" que acabe con la privatización de la sanidad pública" y cuente con una educación con Formación Profesional "cada vez más potente" y con educación de 0 a 3 años universal y gratuita; y una alianza por la sostenibilidad.