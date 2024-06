El Consell "no sabe" si mejorará la deuda "en diez o treinta años"

La portavoz Ruth Merino critica que "la ministra de Hacienda Mª Jesús Montero no es consciente de la situación financiera de los valencianos"

La situación financiera de la Comunidad Valenciana es crítica con una deuda cada vez mayor que superará el 55% del PIB, según FEDEA. A ello se suma el cúmulo de facturas en los cajones que suman casi mil millones de euros más solo desde julio. No hay vistas de mejora. La portavoz del Consell, Ruth Merino, sostiene que "la ineficacia" del anterior Gobierno del Botànic en el método de contratación "no se soluciona en diez meses". En el caso de la deuda autonómica, la define como "un problema enquistado" que "no sé si mejorará en una década o tres". En este caso le pasa la pelota al Gobierno de España y achaca el pronóstico a la infrafinanciación.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de la deriva fiscal de la Comunidad Valenciana. En el último estudio señala que la deuda pública alcanzará el 55,3 % en los próximos años si se mantiene el comportamiento fiscal actual. El mismo informe analiza cómo si se aplican políticas que corrijan los desequilibrios fiscales se reduciría al 40%. Al respecto, preguntada por ESdiario tras la rueda de prensa del Consell, la portavoz del Gobierno valenciano afirma que "no sé si será en una década o en tres décadas. Pero si el Gobierno no hace nada con el sistema de financiación ni con el fondo de nivelación se enquistará". "Solo puede mejorar en función del tipo de interés". Preguntada por las posibles acciones del Consell para tratar de reducir la deuda, ha subrayado la limitación del Consell. "Por la parte que depende de esta gestión solo es el uso eficiente de los recursos. Por nuestra pate sí que hacemos deberes en gestionar el dinero", ha defendido.

Por otro lado, la también consellera de Hacienda ha valorado que "no nos gusta" que el Consell haya disparado en mil millones de euros las facturas en los cajones. Lo achaca a la "inercia adquirida" del anterior gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-UP). "Estamos trabajando para revertir esta inercia de contratar ineficazmente durante ocho años. Por supuesto, no se soluciona ni de la noche a la mañana ni en diez meses", ha asegurado.

Con todo ello, la consellera ha criticado que "la ministra de Hacienda (Mª Jesús Montero) no es consciente de la situación financiera de los valencianos" y ve "complicado" resolver el conflicto del modelo del sistema de financiación "viendo que se dedica a satisfacen a independentistas".

Impagos a sanitarios

A las dificultades financieras de la Comunidad Valenciana se suman los múltiples impagos y retrasos a proveedores, trabajadores de servicios sociales, médicos, profesores, etc. que han acontecido desde que el PP tomó las riendas de la Generalitat Valenciana. La portavoz del Consell, Ruth Merino, atribuyó los impagos a "la asfixia" por parte del Estado y fallos del sistema operativo Nefis.

El último caso, es la denuncia del sindicato de Enfermería Satse, que ya avanzó ESdiario. Los trabajadores que hacen horas extra para paliar las largas listas de espera quirúrgicas en el hospital La Fe. Preguntada por este diario, la titular de Hacienda valora que es "un problema puntual" que todos los profesionales lleven cuatro meses sin cobrarlas. Afirma que "no son problemas previos al pago", ni tampoco por el problemático programa informático Nefis. "No te puedo dar más datos", ha respondido Merino. Según fuentes del Departamento de Salud de La Fe en la próxima nómina del mes e junio se regularizarán los pagos pendientes.