Irene Montero ataca a Compromís y presenta a "la primera candidata bollera"

La ministra busca el voto de Compromís atacando a Baldoví porque si fuera por el candidato nacionalista "no hubiera habido un Gobierno de coalición" en España tras la moción de censura.

Irene Montero en Valencia.

La ministra de Igualdad Irene Montero ha cargado en Valencia contra Compromís acrecentando así la rivalidad entre los dos dos partidos, socios en la Generalitat, que ya comenzó con el enfrentamiento por captar la atención de Yolanda Díaz.

Montero ha reprochado en su mitin -celebrado en un barrio de la periferia como es Benimaclet a diferencia del resto de partidos que escogen el centro de la ciudad- que "si hubiera sido por el PSOE y Compromís" no habría habido gobierno de coalición en España desde 2020, en relación con la moción de censura. De aliados a enemigos. Montero tensa la relación de Podemos y Compromís centrando parte de su intervención en descalificar al candidato de los nacionalistas, Joan Baldoví. Según la ministra, Baldoví en 2019 firmó un manifiesto para un gobierno de Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos y otro para que gobernaran los socialistas en solitario, mientras que Unidas Podemos "supo entender" la necesidad de forjar una coalición.

Así, UP trata de captar el voto de Compromís señalando que su partido es "el único que no se pone de perfil cuando vienen las cosas difíciles" y que es "la única fuerza con capacidad para transformar las cosas" frente a los "muchos" partidos de derechas que se presentan en las próximas elecciones autonómicas y municipales, si bien Irene Montero no ha sabido echar bien las cuentas ya que de derechas se presentan solo dos (PP y Vox), frente a los tres de la izquierda con sus respectivas coaliciones que desgranadas suman más de el doble. Asimismo, Montero ha presumido de ser responsables de la Ley de Vivienda y de la Ley Trans.

Tras su intervención, Irene Montero ha presentado a la candidata a la Alcaldía de Valencia, Pilar Lima, como "la primera alcaldesa sorda y bollera" de Valencia que trabaje para una "ciudad inclusiva y por remunicipalizar los recursos".

Lima ha señalado su intención de "abanderar el acceso a la vivienda" y ha lamentado que en la ciudad "no se ha hecho nada en política de vivienda en estos años". También ha criticado la falta de un protocolo contra las agresiones sexuales en el ocio nocturno y ha calificado de "decisiones masculinizadas" las actuaciones de Metrovacesa con el PAI de Benimaclet responsabilizando a la vicealcaldesa socialista de "maquillar" el proceso.