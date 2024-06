El PSPV se crece tras las europeas y reta a Mazón a adelantar las elecciones

Los 'socialistas' consideran que el Partido Popular, y el president, "no tienen nada que celebrar", a quien han afeado que sus resultados están "peor que hace un año".

Los socialistas valencianos animan al líder del Partido Popular y president de la Generalitat, Carlos Mazón, a adelantar las próximas elecciones autonómicas, una idea que venía barruntándose desde hace un tiempo por parte de algunas voces del gobierno valenciano y la oposición, pues, a su parecer, podría llevarse una sorpresa: "no tiene nada que celebrar". Sin embargo, nada más lejos de la realidad, si es cierto que el Partido Popular no crece respecto al año pasado en las autonómicas, si aumenta el bloque de la derecha, con un ligero crecimiento de Vox y la irrupción Alvise Pérez, lo que le garantizaría, tras un hipotético acuerdo, seguir al jefe del Consell al frente del ejecutivo valenciano, a pesar de no poder gobernar en solitario, ni restar fuerza a los de Abascal.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha retado al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, a convocar elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana si "tan contento está" con los resultados "a la baja" de su formación en las elecciones europeas del pasado domingo.

En esta línea, en declaraciones a los medios tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) este martes, ha asegurado no saber "qué tiene que celebrar" Mazón, a quien han afeado que sus resultados están "peor que hace un año", algo "objetivo", frente a un PSPV, "con Diana Morant al frente" que ha conseguido un "mejor resultado que en las últimas elecciones".

"Hoy, Diana Morant está más fuerte y somos la única alternativa", ha remarcado. En este punto, ha retado a Mazón: "Si con unos resultados a la baja está contento, allá él. Y si está tan contento, que convoque elecciones autonómicas".

Sobre los resultados obtenidos por el PSOE en la Comunitat Valenciana, segunda fuerza más votada, con 617.669 votos y un 31,41 por ciento de los sufragios, por detrás del PP, ha mostrado su "satisfacción plena", aunque "moderada, pero importante". "Hemos conseguido parar a la derecha y la ultraderecha", ha reivindicado.

Así, ha reivindicado al PSPV-PSOE como el "único" partido capaz de "plantar cara a la ultraderecha" y como la "única alternativa de futuro" en la Comunitat Valenciana.

Además, ha resaltado que los socialistas valencianos aportan al PSOE un "importante" número de votos, "por encima de la media nacional", por lo que ha considerado que tanto Morant como el propio PSPV "salen reforzados" de la cita electoral del 9 de junio. "Hay una satisfacción por la misión cumplida", ha señalado.

Preguntado por si, tras las elecciones europeas y vistos los resultados, el PSPV tiene previsto intensificar la tarea de oposición en la Comunitat Valenciana —donde gobiernan el PP y Vox—, Mascarell ha especificado que a la dirección actual de los socialistas valencianos, que lleva "apenas tres meses" al frente del partido, le queda "mucho trabajo por recorrer", aunque se ha mostrado convencido de que está "en la dirección correcta".

En cualquier caso, ha subrayado que, cuando "la gente vota, hay que escucharla, hacer análisis y tomar nota", y ha pedido "prudencia" porque, según ha argumentado, "todavía tenemos un tiempo importante para transformar la sociedad y conseguir ser alternativa".