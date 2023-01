El desmayo de una ‘zombi’ en el baño obliga a parar el juicio de Imelsa

Una de las acusadas contratada por el PSOE sufre una indisposición mientras el ‘yonki del dinero’ llega tarde, lo que ha obligado al tribunal a paralizar dos veces la sesión

Día movido en la Ciudad de la Justicia en el juicio sobre el caso Imelsa que juzga los supuestos ‘zombis’ -personas que cobraban pero no iban a su puesto de trabajo- de la empresa de la Diputación de Valencia como de Ciegsa. Pese a que hoy no declaran lo principales responsables políticos -ya lo hicieron la semana pasada- el inicio de las sesiones del juicio de esta semana ha sido bastante accidentado.

En primer lugar, Marcos Benavent, ex gerente de Imelsa y autoapodado el 'yonki del dinero', no se ha presentado en la Ciudad de la Justicia y el presidente del tribunal se ha visto obligado a paralizar la vista durante unos minutos, hasta que ha podido ser localizado.

Cerca de las 10 horas, al inicio de la sesión, el presidente del tribunal ha preguntado por el acusado, y el abogado que le representa ha manifestado que asumió su defensa anoche, puesto que su abogado principal no podía asistir, y al no verle en la sala le había mandado un mensaje al acusado pero no le había contestado.

"No se puede hacer el juicio a gusto del consumidor. Debe haber presencia diaria para todos aquéllos a los que no se les haya dispensado", ha reprochado el juez. El presidente del tribunal ha paralizado el juicio y han comenzado a llamar al yonki del dinero hasta que ha sido localizado y se ha comprometido a asistir a la vista.

Desmayos en el juicio

No ha sido el único percance. Una de las acusadas como ‘zombi’ se ha desmayado en el baño de las mujeres, siendo encontrada por otro procesado. Se trata de María Teresa Gimeno Ibáñez, supuestamente contratada en Imelsa a instancias del PSOE y de Rafa Rubio. El juez ha suspendido la sesión unos momentos tras la indisposición de la acusada.

"Llevo mucho tiempo muy fastidiada, me encuentro más tranquila si sólo le contesto a mi abogado", ha dicho la mujer. Respecto a su contratación en Imelsa indica que “me lo propone Rafa Rubio, yo le conocí en la campaña electoral, estuve con él”.