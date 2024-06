El minuto de gloria de las señorías del PSPV-PSOE

El marco narrativo de Diana Morant está fijado por Ferraz y Moncloa, no se mueve ni un ápice, ni ella ni todos los suyos, pase lo que pase en la Comunitat Valenciana

En las sesiones de control al Consell de los jueves en Les Corts, los diputados del PSPV-PSOE buscan el minuto de gloria con sus preguntas al presidente Carlos Mazón. No ante la opinión, o para sus votantes, sino en el Palacete de Diana en Madrid cuando visualizan los vídeos de las sesiones. Para que se les reconozca su atrevimiento, pues nunca se sabe quién será el último en cerrar la puerta en 2027. Sólo hay que escucharlos y darse cuenta de que las cuestiones tratadas tienen más de argumentario dictado desde el Palacete que de la gestión del Consell y de los problemas que afectan a la Comunitat Valenciana.

Preguntas en la calle Hospital, la sede del PSPV-PSOE, y te confirman que el marco narrativo de Diana Morant está fijado por Ferraz y Moncloa, las sedes de Pedro Sánchez en Madrid, de acuerdo con sus intereses coyunturales, marco narrativo del cual, ella, no se va a mover ni un ápice. Y ni mucho menos todos los que tras ella en la Comunitat tengan que decir alguna cosa. Un hecho que el síndic, José Muñoz, sigue y transmite semana tras semana, pase lo que pase en la Comunitat Valenciana.

El argumentario se escenificó en Valencia. Vino hace pocos días Pedro Sánchez con Teresa Ribera y Zapatero a la Rambleta, acompañados los tres por Diana Morant, para dar comienzo a la campaña de las elecciones europeas. En sus intervenciones fijaron un marco narrativo orientado a movilizar al electorado de izquierdas en torno al “caudillaje” de Pedro Sánchez: 1. Feijóo, abducido por el “malvado” Abascal; 2. el “peligro” de la extrema derecha que acecha en Europa; y 3. Palestina y Ucrania, una misma lucha. Bulos y temas exteriores que tapan cualquier problema interior, que Pedro Sánchez tiene mucho que esconder. Y lo más llamativo: para los cuatro la Comunitat no existe. Ninguna referencia a sus problemas. Hasta a Zapatero se le escapó que “Diana seria la próxima presidenta de la Generalitat de…Catalunya”

Lo que marca Ferraz

Este jueves pasado, José Muñoz preguntó al presidente Carlos Mazón sobre que tenía que decir de la suma de “negacionismos” de Vox que estaban secuestrando las políticas del Consell. Las intervenciones de las señorías del grupo socialista no se salieron tampoco del argumentario de la Rambleta: porque el PPCV gestiona las propuestas de Vox, que decir de Palestina, o de la asociación de “maltratadoras”, y de los recortes “neoliberales” …Todo el amplio repertorio que afianza el mantra: “un Consell secuestrado por Vox”. Vaya, que se fueron por los cerros de Úbeda

No preguntaron por la gestión del día a día. Y de los problemas que afectan a la Comunitat, que dependen de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, nada de nada. Había que cumplir con el argumentario. En sus respuestas, propias o derivadas, el presidente Carlos Mazón fue contundente. Reprochó al síndic socialista que no le preguntara por la gestión, y le enumeró las acciones emprendidas durante la semana por el Consell y sus resultados. Que fueron muchos.

Le dejó muy claro, a él, y al resto, lo mismo que por la tarde afirmaría ante un encuentro con afiliados al PPCV en Manises: "en la Comunitat Valenciana ahora hay un Consell que no se calla ante Pedro Sánchez cuando nos quita el agua que necesitan nuestros campos, que no agacha la cabeza cuando no se invierte en cercanías, cuando no se nos da la financiación que merecemos y cuando se niegan a soterrar las vías del tren en Alfafar".

En el mismo encuentro respondió al incordio de José Muñoz en Les Corts “el PPCV se va de fiesta y no gestiona”, haciendo repaso de los logros del primer año y celebrados el martes pasado en la fiesta de la Piscina Valencia. Afirmó Carlos Mazón: "el Consell que presido gobierna para todos y nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas y por eso hemos bajado los impuestos, eliminamos gasto político y reducimos burocracia porque queremos que la política social esté en el centro de la gestión". Y con el mismo tono de por la mañana siguió diciendo: “Aquí́ ya no pagamos el impuesto de sucesiones, defendemos el agua que hace falta para l’Albufera y para nuestro campo... No queremos que vuelva el infierno fiscal a la Comunitat Valenciana y no queremos que Pedro Sánchez siga riéndose de nosotros”.

En las elecciones de hace un año Ximo Puig pensaba ganar las elecciones, renovar la coalición con Compromís, y conseguir la mayoría absoluta en Les Corts. Pero no fue así: se las ganó el PPCV, el bloque liberal-conservador alcanzó el 51,7% de los votos, la mayoría absoluta, y Carlos Mazón presidió un Consell suscribiendo el pacto con Vox de “50 puntos” orientado a la gestión, hacer frente y dar solución a los problemas de la Comunitat Valenciana, y reivindicativo frente a Madrid.

Un escenario que no entraba en los cálculos de Ximo Puig. Este concibió un grupo parlamentario acrítico con él, que funcionara a golpe de consigna y argumentario. Pero le salió mal la jugada, y hoy en día sus señorías socialistas buscan su minuto de gloria para hacer méritos y agradar a la jerarquía de las tres sedes de Madrid y pasan de los problemas que afectan a la Comunitat. En la calle del Hospital, la sede del PSPV-PSOE en Valencia, el “aparato “socialista anda preocupado.