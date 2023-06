Mompó y Bielsa, dos hombres con un mismo destino: cortejar a Jorge Rodríguez

Como si fueran Bustamente y Álex, saben que “yo sé que Jorge me quiere a mí, y que juega contigo” mientras la Vall Ens Uneix les pide una vicepresidencia y disculpas públicas

La Vall Ens Uneix, el partido que dirige el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, está explotando muy bien su condición de árbitro de la Diputación de Valencia al tener en su mano el único diputado que desempata entre PP y PSOE, la única institución de la Comunitat Valenciana que no tiene claro aún quién gobernará. Y sabedores de su poder, están haciendo pasar por el aro a populares y socialistas.

Mientras, los candidato a presidir la institución, el popular Vicent Mompó y el socialista Carlos Fernández Bielsa, son como Bustamante y Álex en una de las míticas canciones de Operación Triunfo, “somos dos hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a mí, y que juega contigo”. Sólo que aquí no hay ella, es él, Jorge Rodríguez, al que ambos se afanan en cortejar.

Por ahora, Jorge Rodríguez ya ha logrado varias cosas. Primero, llevarlos incluso a su casa a negociar, a Ontinyent, en una imagen que deja claro quién tiene la sartén por el mango. Segundo, que acepten una vicepresidencia que seria para su diputada Natàlia Enguix, y tercero, que se descarte un acuerdo con Vox.

Pero si hay un punto en el que Jorge Rodríguez tiene ganas es en que se resarza su imagen tras su absolución en el caso Alquería que en su día supuso que el PSPV-PSOE le dejara tirado -por eso fundó la Vall Ens Uneix-. En este sentido, exige que PP y PSOE le pidan disculpas públicas y que ambos partidos rechacen que la Fiscalía Anticorrupción recurra su absolución.

Y como la chica que quieres cortejar y accedes a todos sus deseos, ya han salido a concederle la petición. El socialista Carlos Fernández Bielsa -que curiosamente no ha ido a negociar y ha mandado emisarios- ha asegurado que los socialistas no comparten la decisión de Fiscalía Anticorrupción. "Ya ha sido suficiente y se ha producido mucho dolor”, subraya Bielsa sobre Rodríguez -palabras que no se han escuchado en otras personas absueltas-.

Veremos al final con quien se va Jorge Rodríguez, si con sus antiguos compañeros del PSOE -parece que todo va por ahí- o da la sorpresa y se va con el PP en la que sería la venganza perfecta contra su ex partido. Lo que está claro es que mientras se decide, Jorge Rodríguez y la Vall Ens Uneix juegan con PP y PSOE y se lo pasan pipa con ello, todo sea dicho.