Ribó y Galiana no rectifican y dejan sin sillas la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Valencia se ha negado a facilitar este servicio como sí se ofrecieron asientos de alquiler en la Cabalgata de Reinas Magas.

La tradicional Cabalgata de Reyes Magos de Valencia regresa a su formato habitual tras dos años adaptada a las exigencias sanitarias por la pandemia. Esta edición, cuando la comitiva podía volver a la normalidad, el Ayuntamiento introduce cambios que están levantando críticas. Además de que el Ayuntamiento ha vetado la participación de empresas y comercios, también ha eliminado las sillas. A escasas 24 horas de la celebración de la cabalgata queda confirmado que los valencianos se verán obligados a ver el desfile de pie ante la negativa del alcalde Joan Ribó y el concejal de Cultura festiva, Carlos Galiana, a rectificar y facilitar este servicio.

Si que ofrecieron el pasado año 700 sillas de alquiler para la cabalgata ideológica promovida por Compromís de las Reinas Magas, pero no las concederán en la original de los Reyes Magos que se celebrará este jueves 5 de enero a las 18:00 horas.

Recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos.

Otras ciudades como es el caso de Madrid, dispondrá de cerca de 10.500 asientos gratuitos a lo largo del recorrido de su cabalgata con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo. Además se realiza un reparto solidario de asientos, dando prioridad a niños hospitalizados, menores en acogida, personas con discapacidad y asociaciones del tercer sector de acción social.

El concejal del PP en el ayuntamiento de Valencia Santiago Ballester ha lamentado que mañana jueves las familias valencianas no van a poder disponer de sillas porque Ribó y su equipo no ha sacado a concurso, como es tradicional, las sillas de alquiler. “En la tarde más especial para los niños, el Ayuntamiento ha tomado una decisión incomprensible porque las sillas son necesarias ya que muchas familias están horas esperando el recorrido, además de ser una forma de la gente no invada el recorrido”. “Queda claro, que si se quiere se puede y en Valencia esta ha sido otra medida más para descafeinar nuestra Cabalgata”, ha apuntado Ballester.

Ballester ha concluido que “este será el último año que se organice la Cabalgata por un equipo de gobierno que no tiene ganas, porque en 2024 el Partido Popular realizará la mejor cabalgata que se ha visto en muchos años en Valencia”.