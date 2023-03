Errejón falta el respeto en las Fallas hablando catalán y de ‘país valenciano’

“¿Por qué viene un señor de Madrid a hablarnos con acento catalán y decirnos lo que no somos?”, lluvia de críticas al líder de Más País, invitado de Compromís, por su intervención

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha salido escaldado de su visita fallera a Valencia en la jornada del 18 de marzo. El dirigente madrileño fue invitado por Compromís, partido aliado de Más Madrid, e hizo una ruta fallera donde, en declaraciones a la prensa que ha compartido en sus redes sociales, sale hablando en catalán con un marcado acento propio de Barcelona y se refiere varias veces a la Comunitat Valenciana como ‘país valenciano’.

A Errejón, que ha comentado varias veces que sabe hablar catalán porque es una lengua que le interesa, parece que no le avisaron de que en Valencia no se habla con ese acento ni de esa forma, que eso no es valenciano, y que la denominación oficial es Comunitat Valenciana -país valenciano, término que suele usar Compromís o partidos de izquierda, levanta muchas ampollas por asociarase al catalanismo y los paisos catalans-.

El vídeo con las declaraciones de Errejón en las Fallas le ha valido una lluvia de críticas y zascas en redes sociales: “¿Por qué viene a Valencia uno de Madrid a hablarnos en catalán y decirnos ‘país valenciano’?”. “Es país valenciano no existe”, es una de las contestaciones que más le repiten al líder de Más País, junto con otros como “los valencianos hablamos valenciano, y no sé por qué hablas así, con ese acento de Barcelona y llamándonos lo que nos somos ¡Qué falta de respeto!”.

Íñigo Errejón por cierto fue a las Fallas de la mano de Compromís, con quien comparte coalición en el Congreso, y no pasó tampoco desapercibido ese curioso detalle, ya que Compromís siempre está criticando a Madrid, pero luego viene alguien de Madrid como Errejón a decir a los valencianos qué deben hacer, hablar o llamarse, y entonces les parece perfecto.