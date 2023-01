La portavoz en Les Corts deja Ciudadanos y da el paso para fichar por el PP

Ruth Merino considera que el proceso de refundación del partido naranja ha sido un fracaso.

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes dio por fracasado el proceso de refundación de su partido en sede parlamentaria el martes. Dos días después de una contundente reflexión, Ruth Merino comunica que deja el parlamento sin conocer quién ha ganado las primarias en la formación naranja. Es un acto de coherencia política apuntan desde su entorno.

Merino, que sustituyó a Toni Cantó como síndic, deja su escaño a cuatro meses del cierre de la legislatura. Esta mañana de jueves ha convocado una comparecencia para explicar los motivos que, no obstante, ya venía dejándolos claros en los últimos meses.

El puesto de portavoz en el parlamento valenciano que ahora deja lo ocupará con toda probabilidad Mamen Peris. La parlamentaria, ex del PP, ha anunciado su candidatura a presidir la Generalitat en los comicios de mayo. Además forma parte de la lista de oficialista de Inés Arrimadas que hoy elige nuevo líder.

El futuro de Merino, según no pocos, está trazado. El líder del PP valenciano, Carlos Mazón, ha dejado constancia su sintonía. Por ello, se especula que la ya ex de Ciudadanos ocupe puesto de salida en las candidaturas del PP, quizá por Castellón. En las últimas horas se deslizaba, no obstante, que podría acompañar a María José Catalá al Ayuntamiento de Valencia.