Bravo revisarà la Llei valenciana d’ajuda a les víctimes del terrorisme

La consellera de Justícia agraeix a les associacions i les entitats la tasca que fan perquè les generacions més joves sàpien “que uns assassins van intentar frenar l'avanç d'una societat”

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, s’ha compromés a revisar la Llei 1/2004, de la Generalitat Valenciana, d’ajuda a les víctimes del terrorisme per a incorporar noves mesures de suport de les persones beneficiàries de la norma, ja que “han transcorregut molts anys i les seues circumstàncies han variat”, per la qual cosa necessitem “un instrument normatiu per a donar una millor resposta a la situació de les víctimes hui dia”.

La consellera ha recollit així la petició dels representants de les 16 entitats i les associacions de víctimes del terrorisme de tot Espanya, amb els quals s’ha reunit al Centre Memorial de Vitòria, en una trobada en què també ha participat el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro.

Bravo ha assegurat que, des de l’aprovació de la llei, la Generalitat ha concedit ajudes directes a les víctimes valencianes del terrorisme per valor de 7,1 milions d’euros. D’altra banda, manté convenis de col·laboració amb les set entitats i associacions de víctimes que operen a la Comunitat Valenciana per a ajudar-los a mantindre les activitats que desenvolupen per a “conscienciar la societat del que suposa la intolerància i promoure actuacions de dignificació i accions educatives i formatives que contribuïsquen a formar les noves generacions en valors de convivència, tolerància i respecte als drets fonamentals”. En conjunt, a aquestes entitats se’ls han atorgat subvencions per valor de 840.000 euros en els últims sis anys.

Durant la reunió, Gabriela Bravo ha agraït a les associacions i les entitats de víctimes del terrorisme la tasca que fan per a perpetuar “els tres principis fonamentals que no podem oblidar com a societat democràtica: veritat, justícia i memòria”, sobretot perquè les noves generacions sàpien “que uns assassins van intentar frenar l’avanç d’una societat i van intentar, amb la violència, acabar amb la paraula”.

Per a la consellera, “es va generar molt de sofriment i per això és necessari continuar treballant, mirant cap al futur, però sense oblidar el que va passar”. Per aquest motiu, cal “continuar recordant i mantindre la memòria viva, com vam fer ahir amb el testimoni de Marta Buesa” —la filla del diputat socialista Fernando Buesa, assassinat per ETA el febrer de 2000—, que va compartir dijous una xarrada amb 80 estudiants i docents de huit instituts d’Alacant, Castelló i València, que s’han desplaçat a Vitòria per a visitar el Centre Memorial de Víctimes del Terrorisme. Aquest grup el conformen els primers participants del Programa de les unitats didàctiques de Memòria i Prevenció del Terrorisme que la Conselleria de Justícia va posar en marxa en el curs 2021/2022 en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, el Ministeri de l’Interior i les associacions i les entitats de víctimes.

La consellera ha mostrat el seu agraïment a les associacions i les entitats de víctimes perquè, gràcies al seu treball, “la Comunitat Valenciana és un referent per a la convivència, la concòrdia, i no podíem trobar millors actors per a obrir aquest camí que les víctimes del terrorisme”. Per a Gabriela Bravo, “la societat té un deute immens amb totes les víctimes i per això són importants les associacions, que continuen perpetuant aquests tres principis fonamentals a què no podem renunciar com a societat democràtica: veritat, justícia i memòria”.