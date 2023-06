Vox ya tiene sustituto para Carlos Flores tras apartarlo por presiones del PP

La formación de Santiago Abascal habría elegido a un perfil moderado y con experiencia en los debates para sustituir al candidato de Vox en la Comunidad Valenciana.

Vox ya ha barajado nombres para la Presidencia de Las Cortes y también tiene un sustituto para el candidato a la Generalitat, Carlos Flores, que ha sido apartado por las presiones del PP tras las críticas por la sentencia por la que ya cumplió condena hace dos décadas. Este jueves PP y Vox vuelven a reunirse a puerta cerrada. En estas negociaciones, los movimientos que parecen relámpagos vienen premeditados de antemano.

En la noche electoral del 28 M, tanto Carlos Flores Juberías como el presidente provincial, Ignacio Gil Lázaro, dieron por hecho que Vox entraría en el gobierno valenciano con unos discursos en los que avanzaban superficialmente las líneas de sus futuras políticas y esperaban "la generosidad" del PP. Las conversaciones estaban ahí, allanando el camino hasta que este miércoles se hiciera público el acuerdo tras su reunión oficial, un acuerdo con nocturnidad y alevosía más que un principio de acuerdo espontáneo que se forja en cuestión de horas.

Con encuestas en mano, Vox tenía la previsión desde antes de los comicios de que le acabarían correspondiendo dos Conselleries, además de aspirar a la vicepresidencia. Los resultados electorales lo confirmaron, pero a Vox se le torcieron los planes.

El PP que en su día propuso a Flores Juberías para el Consell de Transparencia y votado por los socialistas, ahora le vetaría. Pese a tener conocimiento de su condena desde el primer momento, la trascendencia mediática que estaba ganando no le beneficia y, aunque traten de disimularlo, la condición de Génova estaba impuesta con anterioridad. Pues tras el discurso de reafirmación en la noche electoral, se hizo el silencio. Flores Juberías 'desapareció' para reaparecer anunciando su marcha, e incluso se ausentó en la festividad del Corpus donde es habitual ver a todos los representantes políticos En este paréntesis de silencio había que prever un plan B. El nombre del sustituto de Flores en el caso de que Génova vete a Flores como finalmente ha ocurrido.

Entre esos nombres se encuentra el diputado autonómico y concejal de Paterna, Joaquín Alés Estrella, un perfil moderado dentro del partido y con experiencia suficiente en la Diputación de Valencia. La incógnita serán las funciones que desempeñará. Vox habría exigido la vicepresidencia de Vox todavía, pero no está confirmada. En caso de lograrla, no tendría porque recaer sobre el sustituto de Flores. Ignacio Gil Lázaro, que ya ha cumplido su papel en el Congreso, podía gestionar este cargo de tal calibre, pero prefiere acompañar a Flores Juberías en la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que el papel de Vox en el gobierno valenciano será de peso como ha adelantado Flores, otra de las funciones que podía desempeñar Alés Estrella sería la portavocía del Consell, que no necesariamente se relaciona con la vicepresidencia. José María Llanos, fue descendido y apartado a nivel orgánico, pero no sería de extrañar que con su trayectoria y el respeto que se ha ganado en Vox le lleven a la Presidencia de la mesa de Las Cortes, siempre y cuando no sorprendan con cambios.