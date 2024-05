Valencia: ¿Transformación urbana o represión al volante?

Esta tendencia, aunque promueve la sostenibilidad ambiental, plantea interrogantes críticos cuando no va acompañada de mejoras significativas en el transporte público.

En los últimos tiempos, numerosas ciudades han comenzado a implementar políticas drásticas destinadas a reducir el tráfico rodado en sus núcleos urbanos. Esta tendencia, aunque promueve la sostenibilidad ambiental, plantea interrogantes críticos cuando no va acompañada de mejoras significativas en el transporte público. El resultado es un modelo de ciudad que, en vez de favorecer, podría estar limitando a sus ciudadanos.

El ideal de una ciudad sostenible es atractivo: menos congestión, mejor calidad del aire y reducción del ruido, todo lo cual contribuye a una mejor calidad de vida. Sin embargo, la ejecución de estas políticas a menudo se percibe como abrupta y forzosa, dejando a muchos habitantes sintiéndose más restringidos que beneficiados. Las restricciones impuestas al tráfico rodado pueden ser vistas como medidas punitivas en lugar de soluciones proactivas, especialmente cuando no se proporcionan alternativas viables.

Una de las principales críticas a este modelo emergente es la falta de inversión y mejora en el transporte público. En ciudades como la nuestra (Valencia), donde se están implementado estas políticas, no es raro encontrar que el sistema de transporte público sigue siendo insuficiente, ineficiente o inadecuadamente adaptado a las nuevas necesidades de la población. Por ejemplo, la frecuencia de autobuses, trenes (cercanías) y metro, no han aumentado (lo suficiente), las rutas no se han expandido (lo suficiente) para cubrir áreas clave, y la infraestructura existente, a menudo, está desactualizada y no puede manejar un aumento de demanda. Como es nuestro caso.

Esta desconexión entre la restricción vehicular y la mejora del transporte público lleva a una paradoja urbana: se penaliza el uso del automóvil personal sin ofrecer una alternativa realista. Así, los ciudadanos se encuentran en un dilema: cumplir con las nuevas normativas enfrentando un transporte público deficiente, o continuar utilizando sus vehículos a riesgo de sanciones. Este escenario es especialmente problemático para aquellos que dependen de su vehículo para trabajar, como los comerciantes y profesionales que necesitan movilidad y flexibilidad y, porque no decirlo, coarta la libertad de movimiento de la ciudadanía.

Además, estas políticas pueden tener un impacto socioeconómico desproporcionado. Mientras que los individuos con mayores recursos pueden adaptarse más fácilmente, comprando vehículos eléctricos o adaptándose a vivir más cerca de sus lugares de trabajo, las poblaciones de menores ingresos se encuentran desproporcionadamente afectadas. Ellos son los que menos pueden afrontar los costos adicionales de un transporte público deficiente y los que más sufren las consecuencias de políticas poco equitativas.

Es fundamental que las administraciones municipales consideren estos aspectos y trabajen hacia un modelo de ciudad que no solo se concentre en penalizar el tráfico rodado, sino que también promueva una mejora tangible en el transporte público. Esto podría incluir la inversión en tecnología más limpia y eficiente para autobuses, trenes y metros, la expansión de rutas y horarios, y la creación de incentivos para que más personas utilicen el transporte público.

Para lograr una verdadera transformación urbana, los cambios deben ser inclusivos y equitativos. La planificación urbana debe ir de la mano con las necesidades y capacidades de todos los ciudadanos, asegurando que las políticas implementadas mejoren efectivamente la vida urbana sin imponer cargas injustas. Si no, lo que se promueve como una evolución hacia la sostenibilidad podría terminar siendo una regresión en la calidad de vida urbana, donde solo unos pocos pueden seguir el ritmo del cambio impuesto.

La cuestión es: ¿El actual equipo de gobierno, PP-Vox tiene algún modelo de ciudad? o ¿va a salto de mata? “Chi lo sa”.