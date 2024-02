La falsa alarma por la pistola Ramon: La Guardia Civil las usa con éxito

La Guardia Civil continúa haciendo uso de las armas 'low cost' criticadas por supuestos "fallos de fabricación".

Las últimas pistolas de la Guardia Civil, las pistolas 'Ramon' de la empresa israelí EMTAN, sirvieron para disparar la polémica al considerarse una versión 'low cost' supuestamente "defectuosa". Más de un año después, la alerta difundida al denunciarse incidencias, finalmente ha caído en el olvido. De hecho. De hecho, recientemente la pistola ha protagonizado exitosas intervenciones como en el arresto de un hombre atrincherado y armado en Fuensalida (Toledo) el pasado mes de octubre.

En 2023, agentes e instructores de las USECIS y los GRS denunciaron que la pistola 'Ramon' de EMTAN no era "segura" e incluso, algunos la llegaron a tildar de ser un arma "low cost" con una gran "falta de calidad", una pistola "defectuosa". El suceso en Canarias, donde una de estas pistolas ligeras se disparó sola supuestamente hirió a un agente ganó gran repercusión mediática.

Sin embargo, tras comunicarse los primeros "fallos" denunciados, tres concretamente, la Guardia Civil reportó que eran a causa de la combinación arma-tolerancia de homologación de la munición y no de un "fallo" de fabricación. Como adelantó ESdiario, la Dirección General de la Guardia Civil concluyó que las incidencias que algunos sindicatos habían denunciado no tenían nada que ver con fallos en la fabricación o falta de calidad en la pistola Ramon, es decir, no era una pistola defectuosa.

Desde entonces los agentes han continuado haciendo uso del arma que cuesta 296 euros con total normalidad. Es más, recientemente se han empleado con éxito. Hace cuatro meses, un agente del grupo GRS tuvo que hacer uso de su arma Ramon para reducir a un hombre que se había atrincherado armado en su domicilio del citado municipio toledado. Con gran precisión, el agente disparó al detenido en una parte no vital de su cuerpo, en la pierna, logrando así inmovilizarle y detenerle. Y es que desde que la Guardia Civil avalara la adjudicación de las 6.114 unidas a los agentes por parte del Ministerio de Interior, la polémica quedó disuelta.