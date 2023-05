Una nueva condena por abusos a menores amenaza a Compromís a días del 28M

Tras el 'caso Oltra', la política de menores queda otra vez cuestionada tras la condena a 14 años de cárcel de un ex concejal por abusar de una menor en acogida. El PP pide la dimisiones

En Compromís parece que Mónica Oltra es un lejano recuerdo que, como dice el alcalde de Valencia, Joan Ribó, “no tenía casi relación con ella” pese a que hace menos de un año era la lideresa del partido y bailaba en fiestas que le dedicaban sus compañeros de defensa de su figura. Sin embargo, en esta campaña del 28M la ex vicepresidenta ha sido borrada del mapa para que no sobrevuele el caso de los abusos sexuales de su ex marido y su presunto encubrimiento que lleva imputadas más de una decena de personas.

Sin embargo, otro caso de abusos sexuales en Compromís, mucho más escabroso que el del ex marido de Mónica Oltra, ha estallado en a días de las elecciones municipales y autonómicas y vuelve a cuestionar la política de menores que gestiona la coalición desde la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana.

En concreto, el ex concejal de Compromís en Alfafar, Joan Sorribes, y su mujer, han sido condenados a 16 y 14 años de cárcel respectivamente por los abusos a una menor tutelada que tenían en acogida y a la que “educaban como una esclava sexual” realizándole todo tipo de abusos como presenciar sexo con desconocidos o con la pareja y ser sometida a tocamientos en sus partes íntimas.

El PP pide dimisiones

Desde el PP, la portavoz de política social, Elena Bastidas, ha exigido la dimisión inmediata de la directora general de la Infancia -imputada a su vez por el caso del ex marido de Mónica Oltra- ante la condena de la pareja de Compromís por los abusos a la menor que tenían en acogida.

“La Generalitat ha vuelto a fallar en el procedimiento y en estar en alerta ante estas situaciones. Según se desprende de la sentencia que hemos conocido, los abusos se produjeron desde el primer momento y el acogimiento se formalizó dos años después de que la menor llegara a la casa”, ha indicado Elena Bastidas.

La portavoz del PP ha subrayado que “estamos ante una nueva negligencia por parte de la Conselleria de Igualdad en el caso de menores tutelados o en acogimiento familiar y ya son demasiadas las negligencias y la faltas de implicación” y ha calificado de “nefasta” la política de menores del gobierno de Ximo Puig.

Elena Bastidas ha recordado asimismo que “hay más de una decena de altos cargos imputados por la gestión en los abusos a una menor por parte de un educador, que resultó ser el ex marido de la ex vicepresidenta Mónica Oltra” y que estos además, como la directora de la Infancia, siguen en su puesto.