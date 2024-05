Montes pone fecha a la "normalización" de las colapsadas ITV valencianas

La consellera anuncia la puesta en marcha "inmediata" del plan de choque que culmina y da respuesta a la caótica reversión pública que inició el anterior gobierno de Compromís.

El problema de las colapsadas ITV de la Comunidad Valenciana comienza a encauzarse. Con la aprobación del 'plan de choque', la Generalitat prevé culminar la desastrosa reversión pública que comenzó Compromís y solventar el tapón de citas de cara al verano. La consellera de Industria y Turismo, Nuria Montes, apunta a que en "junio" se habrá "normalizado" el servicio público de las ITV.

En la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval) se ha dado luz verde a la contratación 90 inspectores fijos y la habilitación de una bolsa temporal de empleo de más de 250 trabajadores que se incorporarán en cuestión de un mes a la plantilla para hacer frente a la temporada alta de verano, como ha detallado la consellera. También se pondrá en marcha "con carácter inmediato" del nuevo sistema de 'call center' que "ampliará hasta 25 o incluso si fuera necesario más los puntos de atención a los ciudadanos y profesionales y un nuevo sistema informático para dotar de muchísima más agilidad el sistema de cita previa".

Con este plan se pondría fin al largo y caótico proceso de reversión pública que ha dejado el servicio colapsado casi de forma permanente desde hace un año, incluso obligando a los conductores a desplazarse a otros territorios para pasar la inspección.

Las entidades lo advirtieron, y el TSJC lo confirmó: la desprivatización de las estaciones por parte del anterior gobierno estaba lleno de irregularidades. La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana (AECOVA-ITV) auguraba lo que finalmente acabó ocurriendo, que la administración pública no estaba preparada ni tenía los medios suficientes para asumir las ITV. La Conselleria obligó a las empresas privadas a continuar gestionando las estaciones de forma ilegal con el contrato vencido, no se pudieron subrogar el total de trabajadores, la web dejó de dar citas y actualmente no le quedan turnos disponibles. La sociedad creada por el Botànic tampoco había autorizado la masa salarial, ni se había inscrito en Patrimonio. No contaba con el título jurídico para ocupar algunas estaciones. Los responsables anteriores no habían inscrito las cuentas en el Registro Mercantil.

Por todo ello, la consellera ha justificado que durante un año "nos ha impedido" avanzar "hasta esta semana". Montes lamenta la situación en la que han "heredado" la sociedad, con la web que "iba a pedales imposibilidad de coger cita" y sin la contratación de trabajadores "tenía que haberla hecho el Botànic". Ha explicado que en el Consejo se ha establecido la hoja de ruta "para seguir tomando medidas paulatinas". Además de las medidas ya mencionadas, se prevé además "establecer estaciones que puedan prestar servicio de urgencia sin cita previa para descolapsar" y el plan de "atención a los vehículos que necesitan como el trasporte público, el escolar, de logística o distribución". "Con estas medidas vamos a normalizar esa situación" ha garantizado.