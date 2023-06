Compromís y Podemos, todo por los aires: “¡Deja de meter el dedo en el ojo!”

Las palabras de Pablo Iglesias culpando a Compromís de vetar un acuerdo con Sumar crispan más el ambiente, y Joan Baldoví responde que ellos “aportan votos, no vetos”

Éramos pocos y habló Pablo Iglesias, si es que alguna vez ha estado callado. Las palabras del ex líder de Podemos señalando a los culpables con nombres y apellidos de que los podemitas no hayan alcanzado ya un acuerdo con el Sumar de Yolanda Díaz, culpables que serían Compromís, Más Madrid y los comunes de Ada Colau, han tensado más el ambiente cuando el tiempo apremia para cerrar un acuerdo.

Desde Compromís han negado que veten a Podemos y se han mostrado muy molestos con Pablo Iglesias. El propio Joan Baldoví en declaraciones a la SER ha pedido “no meter el dedo en el ojo” y “discreción” en las negociaciones.

Para Joan Baldoví, la actitud de Pablo Iglesias "no ayuda" y ha las ha calificado de "reproches que no son ciertos generando un ambiente enrarecido". Desde Compromís, otros dirigentes han contestado que ellos “aportan votos, no vetos”, sacando pecho de que Compromís tiene "implantación territorial importante con 700 concejales”, algo que no tiene Podemos, reducido a cenizas en la Comunidad Valenciana

Joan Baldoví defiende además el derecho de Compromís de encabezar las listas de un futuro pacto con Sumar y Podemos, recordando que estas condiciones son "prácticamente las mismas que negociaron con el Podemos de 2015 y 2016", cuando fueron en coalición.