El PSOE de Puig rechaza la oferta de Gobierno "transversal" de Carlos Mazón

Con gran expectación, el próximo presidente se ha reunido con los socialistas, proponiéndoles 35 puntos de acuerdo, pero han rechazado la mano tendida con polémica de sala incluida

Rodeado de focos y con gran expectación mediática, el presidente electo a la Generalitat, Carlos Mazón, ha llegado a Las Cortes Valencianas para su primer encuentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para la investidura. Tras él, ha entrado la mano derecha de Ximo Puig. Discretamente y sin la atención de las cámaras, el conseller de Hacienda Arcadi España ha accedido a la sala de la reunión. La Presidencia de Las Cortes ha cedido una marginada y diminuta instancia para el encuentro que ha causado gran indignación. Este ninguneo hacia Mazón no ha sido el único, pues como se preveía, Ximo Puig le ha dado plantón.

Además, el PSPV que tiene la mirada puesta en las elecciones generales, ha rechazado todas las ofertas del PP. Los populares habrían planteado un "Gobierno transversal", pero los socialistas se han negado a abstenerse para obligar al PP a buscar apoyos en Vox y esperar un posible efecto en la campaña de las elecciones generales del 23 J.

Arcadi sostiene que él "no hace ningun spoiler" al presuponer que habrá un Gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana. El PSOE justifica su no-abstención con la diferencia de bloques. "La gente no lo entendería. En cualquier democracia hay proyectos de derechas e izquierdas. Puig dijo que siempre que haya cuestiones de avance en materia social y de atraer inversiones estaremos dispuestos a hablar, pero hay posiciones confrontadas como la educación, la sanidad, la economía, en materia fiscal... Son muchas evidencias de confrontación de los programas", ha explicado Arcadi. Preguntado por si se les ha ofrecido alguna cartera a cambio de la abstención, ha respondido que "no hay nada gratis".

Sin embargo, esto es algo que desmiente el secretario de organización del PP Juanfran Pérez, quien asegura que "no se ha ofrecido nada en concreto" a cambio de la abstención y les acusa de pensar en la estrategia de las generales y "no en los valencianos". También el PP ha desmontado la excusa de los socialistas: "Están obsesionados diciendo que no te apoyo para que te vayas con Vox y no te apoyo porque vas a pactar con Vox. Es un discurso complicado de mantener. Con la abstención no pasaría", arguye el secretario de organización Miguel Barrachina. Para convencerles, el PP ha tratado de acercar posturas con los socialistas presentándoles 35 acuerdos concretos acerca de 14 materias, tales como: agua, financiación, energías renovables, etc. "No han querido entrar en aquello que nos une y han optado por resaltar lo que nos distingue", ha criticado Barrachina. Mazón "no habría dejado la silla vacía de Puig", según Barrachina. "El perfil centrado de Carlos le permite entenderse con todo el mundo".

Nada de esto ha sido suficiente para seducir a los socialistas, pese a que sí que han existido posturas como la del alcalde de Almussafes y cercano a José Luís Ábalos que defienden dar vía libre a Mazón y evitar así un pacto con Vox. Ni siquiera han compartido la idea de que todos los partidos estén representados en la Mesa de Las Cortes como quisiera el PP. De los 5 diputados de la Mesa, tres corresponden al PP y dos al PSOE. Mazón habría propuesto ceder uno a Vox siempre y cuando los socialistas dieran uno a Compromís. "Nosotros ya decidiremos en el momento. Les gustaría que hubiera un reflejo en la Mesa y nosotros hemos respondido que lo hablaremos internamente", ha explicado María José Salvador.

La investidura, "cuanto antes"

El pleno de la investidura tendrá lugar antes de las elecciones generales, del 17 al 21 de julio. Así lo ha estimado Brrachina, quien apunta a que estos son los plazos máximos, pero no necesariamente pueden ocuparse los 12 días hábiles, sino que podrían "adelantarlo". "Queremos cuanto antes", ha afirmado.

Una vez pase la investidura, Ximo Puig le habría ofrecido, ahora sí, una reunión para el "correcto" traspaso de poderes. Al respecto, Barrachina ha aseverado que "Mazón no hará esperar meses a Puig, pese al desplante de hoy y como ha hecho con reiteración".