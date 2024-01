El dardo de Catalá al TikTok de Ribó y a los "políticos 2030"

La alcaldesa de Valencia defiende las nuevas líneas de autobús que critica la oposición: "pretenden que una vecina de 60 años vaya a comprar en patinete"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reconocido que con su modelo de movilidad para la ciudad está "poniendo nerviosos" a PSPV y Compromís. Ante las críticas por el supuesto desmantelamiento de carriles bici y la incorporación de nuevas líneas de autobús, Catalá ha lanzado un dardo que fulmina el argumento de "los políticos 20230".

Durante su intervención en el Foro Europa, ha anunciado que el Ayuntamiento de Valencia auditará la semana que viene los carriles bici para rediseñar aquellos que, "basados en informes técnicos", se consideren "peligrosos para la ciudadanía. "No parece muy seguro que un vecino que baje a tirar la basura tenga que cruzar un carril bici, es un peligro para el peatón", ha defendido la alcaldesa, aclarando que "no he desmantelado ningún carril bici ni estoy en contra" como afirma la oposición. "Se generó una alerta y no era verdad. El Partido Popular hizo 120 kilómetros de carriles bici en Valencia. ¿Cómo vamos a estar en contra", ha manifestado en Forum Europa.

Por otro lado, Catalá ha anunciado que este 2024 se adquirirán 57 autobuses eléctricos e híbridos para la Empresa Municipal de Transportes (EMT), junto al despliegue de "una importante red municipal de recarga de vehículos eléctricos". También ha adelantado que se contratará a 98 conductores de la EMT.

Además, ha recordado la reciente incorporación de las siete líneas nuevas que circulan por la plaza del Ayuntamiento que conectan el centro con los barrios de la periferia, algo que ha sido por PSPV y Compromís.

Al respecto, la alcaldesa 'popular' se ha jactado de haber "puesto de los nervios a la oposición" y ha ironizado con que los "políticos 2030" en alusión a Compromís y PSPV, aquellos que "se ponen la etiqueta sostenible" critican el transporte público. Son, según Catalá, críticas "incoherentes" pues se pregunta "si pretenden que una vecina de 60 años vaya a comprar al Mercado Central en bici o patinete" al no darle alternativa en autobús.

De cara al futuro, la alcaldesa ha reivindicado su "ambición" de que la capital del Turia pueda "ser la segunda ciudad de España y competir con la primera cuando sea necesario" y ha definido su forma de hacer política basada en "la centralidad y la coherencia". "No todos somos iguales a la ahora de gobernar, prefiero los argumentos al TikTok", ha lanzado en alusión a su predecesor, Joan Ribó, quien era popular en esta red social por crear contenido con frecuencia.