Educació prolongarà fins als 22 anys l’escolarització en centres especials

Un informe de l’Advocacia dona suport a la Conselleria per a escolaritzar l’alumnat que l’any natural tinga 21 anys

El conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha anunciat que “per al pròxim curs 2024-2025 es prolongarà un any més, fins als 22 anys, l’escolarització de l’alumnat dels Centres d’Educació Especial”. El conseller ha fet estes declaracions en roda de premsa, acompanyat del secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, i la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, Xaro Escrig.

En total es beneficiaran d’esta mesura els 175 alumnes, nascuts en 2003, dels 45 centres d’educació especial sostinguts amb fons públics. El conseller ha explicat que es tracta “d’una reivindicació que les famílies d’este alumnat fa molts anys que estan demanant, però havíem d’esperar a tindre una garantia jurídica per a fer-ho de manera legal”.

En este sentit, José Antonio Rovira ha recordat que el Govern del Botànic “va generar a les famílies d’alumnes de Centres d’Educació Especial unes expectatives que no podien complir-se, i ho va fer en l’últim moment, després de huit anys de govern”.

“L’anterior secretari autonòmic d’Educació va firmar estant ja en funcions, el 6 de juliol de 2023, una resolució en la qual allargava l’escolarització fins als 22 anys d’estos alumnes. Però esta resolució presentava un problema triple, i és que, a més d’estar firmada en funcions, quan ja no li competia, anava contra el seu propi Decret 105/2022 i regulava el curs 2024-2025, en el qual sabia que ja no estarien governant”, ha assenyalat Rovira.

“Amb l’educació no es juga, i molt menys amb l’educació de l’alumnat amb necessitats especials. El Govern de Carlos Mazón ha treballat molt i en molt poc de temps per a poder donar una solució a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats especials, que podrà prolongar la seua escolarització un any gràcies al suport de l’informe de l’Advocacia de la Generalitat”, ha indicat.

Per la seua part, la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa ha explicat que la LOMLOE establix en els 21 anys la finalització dels estudis, i ha destacat la incoherència amb el Decret 105/2022 de l’anterior govern valencià, “que establix que en els centres d’educació especial l’alumnat pot romandre fins a la finalització del curs escolar de l’any natural en què complisca 21 anys. Este decret és, per tant, més restrictiu que la norma general”.

Per este motiu, “des de la Conselleria d’Educació hem sol·licitat a l’Advocacia de la Generalitat un informe, i amb el seu suport podrem allargar esta escolarització, amb independència que al llarg del curs estos alumnes complisquen els 22 anys. I a més tenim el compromís de modificar el decret heretat del Botànic”.

Escrig ha assenyalat que s’ha treballat juntament amb la Conselleria de Serveis Socials per a poder donar les respostes necessàries a estos alumnes i a les seues famílies.