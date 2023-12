Un hombre de 74 años se atrinchera armado en su casa de Benimaclet

La Policía Nacional se encuentra en estos momentos negociando con él y se ha pedido a los vecinos que no salgan de sus casas.

Pánico en el barrio de Benimaclet, Valencia, después de que un hombre, del que se sospecha que no está en posesión de sus plenas facultades mentales, se haya atrincherado en su domicilio con un arma. Agentes de la Policía Nacional se encuentran, en estos momentos, negociando con el hombre, ya que se teme que pueda llegar a atentar contra su propia vida. Por este motivo, se ha rogado a los vecinos de la zona que no salgan de sus casas hasta que la situación esté resuelta.



Los efectivos policiales han llegado a la zona una vez han sido alertados por los vecinos. Para resolver este incidente se han movilizado hasta la zona, que permanece acordonada, las unidades de Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), de Intervención Policial (UIP) y el negociador de Policía Nacional, entre otros efectivos.