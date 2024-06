Cuando veo la realidad de lo que sucede con nuestros agricultores, con nuestras naranjas y limones, con nuestra querida chufa, me pregunto, ¿Qué han estado haciendo nuestros representantes?

Estimado lector, los que somos papis sabemos que somos el despertador de nuestros hijos, e incluso de otros familiares. No te duermas que llegas tarde, no te duermas que tenemos que irnos, ¡venga despierta! Que ya tienes el desayuno, no te duermas…

Es cierto que dormir es un auténtico placer, por lo menos para mí, pero lo malo es que cuando te duermes no eres dueño de ti, no controlas lo que pasa, no decides sobre tu existencia. Los sueños te hacen vagar por el rumbo que ellos quieren… y mientras duermes, la vida sigue… Y otros deciden por ti. No te quejes si no te gusta lo que deciden.

El 1 de enero de 1986, de esto ya hace casi 40 años (cifra un tanto simbólica de nuestra historia), España entró a formar parte de la Unión Europea. Es decir, a 4 años por legislatura hemos tenido casi 10 convocatorias electorales para enviar representantes a Europa que defendieran nuestros intereses, intereses comunes a los intereses del resto de ciudadanos europeos.

La mayoría de los representantes enviados eran del área conservadora europea (PP), o del área socialdemócrata europea (PSOE). Solo de forma residual partidos nacionalistas como CiU, se integraban en el área liberal. “Teóricamente” unos y otros debían formar parte de las soluciones a los problemas que todos teníamos en Europa, y especialmente en España.

Uno de esos problemas es la agricultura. Desde hace varias décadas ha sido retorcida, controlada, vigilada y transformada por las directivas comunitarias, de tal manera que es una sombra de lo que fue. Sólo las pequeñas plantaciones agrícolas, siguen sacando a la tierra lo mejor que esta puede dar y con ello mantienen a su familia.

En la nostra terreta, els nostres agricultors no poden vendre el seu producte a un preu competitiu perquè la mateixa Unió Europea que li posa les regles a com han de cultivar, permet l’entrada de productes d’altres continents sense cumplir aquestes normes. Calla i mira cap a un altre costat,… Si, mira per a un altre costat al que ve de fora, però es posa “flamenca” amb el que té a casa. Xufa, taronja, llimes, arròs, bajoca, ceba….

Si en España tenemos limones y naranjas para abastecer a toda la Unión Europea, que necesidad hay de importar frutas y verduras de otros continentes cuyos trabajadores son explotados laboralmente sin derechos sociales ni apenas libertades, que utilizan los pesticidas que aquí no se pueden usar, y con esas importaciones, además, enriquecen a los sátrapas de turno que son realmente los propietarios de esas cosechas…

Como liberal convencida, creo firmemente en el esfuerzo, en la competitividad en igualdad de condiciones. Liberal si, tonta no. Si en lugar de regular, regular y estrangular a los ciudadanos europeos que trabajan el campo que produce los alimentos que toman nuestros hijos, Europa se preocupara de ayudar y facilitar su día a día, evitar las competencias desleales, facilitar el que se hable de Naranja Europea, que se fomente su consumo en el resto del mundo, establecer las bases para que la producción agrícola sea rentable, en otra situación estarían nuestros agricultores.

Cuando veo la realidad de lo que sucede con nuestros agricultores, con nuestras naranjas y limones, con nuestra querida xufa, me pregunto… ¿Qué han estado haciendo nuestros representantes del PP y del PSOE en Europa?

Una industria agrícola, arraigada en nuestra historia, que cumple con todos y cada uno de los requisitos que se le piden a nivel de directivas y obligaciones productivas, no es defendía. Mutis. Han consentido reducciones en la producción, han consentido que se les exija a los agricultores por encima de sus posibilidades, han consentido un destrozo continuo de nuestro tejido agrícola, ganadero y pesquero.

El caminar de estos cuarenta años en Europa, está generando una auténtica pesadilla a muchas personas que tienen en el campo, en la ganadería y en la pesca, su forma de vida.

Nunca voy a entender eso de los “cupos” de producción, me dicen que cantidad debo producir, pero eso si…. Que vengan de fuera los productos. Lo siento, pero no. Yo tengo que comer.

Los liberales decimos que no.

Que no me digan lo que puedo o no puedo producir, que no me exijan a mi lo que no exigen a los demás. Que no se les hinche la boca a los tecnócratas europeos con regulaciones en aras de una mejor calidad de producto y medioambiente si luego se permite importar mercancía de países que no cumplen como nosotros, intoxicándonos con productos de baja calidad alimentaria. ¿Dónde estaban nuestros PP y PSOE en esas negociaciones?

Es cierto que el desarrollo del tejido empresarial es importante, y para ello se utilizan los fondos NEXT GENERATION …. Pero… ¿No es más importante alimentar sanamente a nuestros hijos?, deberían crear un KIT AGRICOLA/KIT GANADERO para pequeños agricultores, y pequeñas ganaderías. Estaría bien obligar a todos los países miembros a rebajar los tipos impositivos del gasóleo para los pequeños agricultores, pequeñas ganaderías o pescadores.

Tanto Sánchez, tanto Feijóo en esta campaña…. y…. ¿QUÉ PASA CON LO DEL COMER?

Que la meua terreta té problemes

Que vull solucions a la meua taronja

Que vull solucions l’alt preu de l’oli d’oliva

Estamos metidos en una pesadilla de campaña electoral.

Debes despertar. Despierta, no te duermas.

Desde que Ciudadanos entramos hace ya 10 años, en el grupo de los liberales europeos, hemos trabajado por los intereses directos de los españoles. Hemos hecho un gran esfuerzo por destapar las irregularidades legislativas, hemos conseguido que no pagues por la maleta de cabina cuando vueles, hemos “sacado” de los liberales a la antigua CiU demostrando su corrupción. Hemos luchado por una baja carga impositiva, hemos luchado por que no exista una competencia desleal en las importaciones agrícolas, hemos luchado defendiendo en Europa los intereses españoles. Los liberales somos los que equilibramos las balanzas en las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo.

Lo peor, es que, si no volveremos a estar ahí, el partido independentista de “Puchi”, JuntsxCat, pedirá la entrada en el espacio liberal y entonces nuestra “toronja” que se olvide de tener apoyo.

No te duermas, despierta.

Por eso es importante que sigamos estando en Europa. Que la voz de España se oiga y se defienda, porque ya has visto lo que han hecho allí PP y PSOE.

Ves a votar este próximo domingo. Vota en conciencia de lo que unos y otros han hecho en Europa por ti, por tu terreta.

Ciudadanos es #equipoespaña.

En estas elecciones europeas te pido tu voto para Ciudadanos, de ti depende que continuemos defendiendo lo nuestro, lo de todos. Nos llevaremos a Europa en nuestra maleta lo mejor de nuestra terreta.