Compromís no descarta investigar a Puig por Azud y PSPV se niega una vez más

La oposición quiere investigar la presunta financiación del PSPV, Compromís también con condiciones, y el PSPV tratará de dilatar el tiempo hasta pasadas las elecciones.

Los socialistas no quieren investigar el caso Azud que les salpica por una presunta financiación ilegal del PSPV y mordidas a cambio de adjudicaciones. No al menos antes de las elecciones autonómicas. Sólo con el levantamiento de sumario de dos piezas ya han salido a la luz nombres como el del propio Ximo Puig o el de su ex vicesecretario Manolo Mata. Una vez más, el PSPV ha rechazado la petición del PP de crear una nueva comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas.

La portavoz adjunta del PSPV, Carmen Martínez, ha reiterado que se investigará “cuando se levante el secreto de sumario completo, no parcial”, en la misma línea que Unides Podem. Con este matiz, por cierto no concretado en el acuerdo firmado previamente, evitan la investigación la causa antes de las elecciones, pues ese momento judicial podría tardar años en llegar y tendría lugar en la próxima legislatura. Martínez ha aprovechado la situación para atribuir la lentitud de la justicia al bloqueo por parte del PP del Consell Jurídic Consultiu, órgano encargado de nombrar a los jueces.

Curiosamente, Compromís ha dado un giro en su postura referente a la investigación del caso Azud en Les Corts. Si bien antes se posicionaban del lado de sus socios del Botànic, bloqueando la investigación, ahora toman un papel más neutral y votarán a favor de la comisión. La síndica de los nacionalistas, Papi Robles, ha expresado que “votamos a favor porque es positivo y en esa línea continuaremos”. Es más, da un paso al frente y propone comenzar ya a confeccionar la lista de personas que deberían comparecer en la comisión. “Cerremos el programa de esa comisión. Hablemos de qué se va a hacer y de todas las comparecencias que tienen que venir”. De este modo, apoyarán la iniciativa popular, pero su condición es que “todo el mundo ponga negro sobre blanco las personas que tienen que venir”. Esto incluye también a las personalidades del PP salpicadas por la trama.

A su juicio, deberían de comparecer también Jorge Bellver, investigado por recibir regalos por parte de un empresario; el entonces vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; o el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. Preguntada por si considera que Ximo Puig debería ser uno de los comparecientes de esa lista, Robles no lo descarta y responde que “habrá que llegar a un acuerdo”.

Por su parte, Vox se ha personado como acusación en el caso Azud y ha lamentado que “el Botànic haya frenado” la activación de la comisión de investigación. La portavoz Ana Vega ha calificado de “gravísimo que el tripartito habla de la hipoteca reputacional de la corrupción del PP de esos años” cuando también le salpica a los socialistas y la corrupción es ya una cuestión “endémica”. Vega ha criticado que “vienen a llenarse los bolsillos a costa del dinero de los ciudadanos” y ha mostrado el compromiso de Vox con “la lucha judicial, en las calles y en iniciativas parlamentarias contra la corrupción”.

Ciudadanos también respaldará la comisión de investigación. “Nos parece momento muy oportuno para que se inicie”, ha trasladado la portavoz de la formación, Ruth Merino. “¿Si no se indicó en la resolución si el levantamiento de sumario era total o parcial por qué el Botànic se empeña en que es total?, cuestiona la síndica y responde que “no les interesa que se hable de estos temas”.