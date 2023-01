Valencia tiene la tarifa de agua más cara de las capitales de España

Las variaciones en la tarifa entre ciudades alcanzan un 434,8%. Valencia es la ciudad peninsular con las tarifas más caras para los 9 y 13 metros cúbicos mensuales, según FACUA

La ciudad de Valencia tiene la tarifa de agua más entre las 57 capitales de provincia y de comunidad autónoma de España analizadas por un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas para el año 2022.

La factura del agua varía hasta un 434,8% según la ciudad en la que se reside, con Valencia a la cabeza como la ciudad con la tarifa más elevada para los dos perfiles de consumo analizados (9 y 13 metros cúbicos mensuales) y los dos calibres de contador (13 y 15 mm), seguida de Murcia que ocupa la segunda posición.

En el caso de contadores de 13 milímetros, Valencia ocupa la primera posición, seguida de Ceuta, Murcia, Cádiz y Huelva cuando en el consumo es de 9 metros cúbicos; y Murcia, Ceuta, Huelva y Cádiz en el caso de 13 metros cúbicos de consumo. Cuando el contador es de 15 milímetros, Ceuta, València, Murcia y Huelva son las cuatro ciudades más caras, sin importar el consumo.

Las variaciones tarifarias suponen al año hasta un 364,7 por ciento de diferencia en el caso de viviendas con un consumo de 9 metros cúbicos mensuales y un calibre de 13 milímetros, y de un 316,3 por ciento si el consumo es de 13 m3. En el primer caso, los precios van desde los 6,24 euros que se pagan en León hasta los 29,01 de València.

Cuando el calibre es de 15 milímetros, la diferencia es la más alta: un 434,8 por ciento para un consumo de 9 metros cúbicos. Si el consumo es de 13 m3, un 340,9 por ciento. Las viviendas con un consumo de 9 m3, con un contador de calibre 13 mm, pagan en 2022 de media 15,15 euros (un 1,6% más que en 2021), frente a los 15,42 euros que pagan aquellos hogares que tienen instalado un contador de 15 mm (1,4% más que el año pasado).

En aquellas familias con un consumo de 13 m3 y un contador de 13 mm, el precio medio alcanza los 20,87 euros (1,4% más), frente a los 21,13 euros que abonan los hogares que consumen 13 m3 de agua con un contador de calibre 15 mm (un 1,2% más que en 2021).

Desde el PP de Valencia, su portavoz María José Catalá ha resaltado “que Valencia sea la ciudad con el agua más cara no es casualidad. El Gobierno de Ribó no sólo no ha bajado impuestos en 8 años, sino que los ha subido. Resultado: mayor recaudación pero sin invertir en mejoras”.