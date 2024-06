El PP zanja la polémica de la bandera del Orgullo y la colgará en Les Corts

Vox ha presentado una iniciativa para no exhibirla este año al considerar que atenta contra la neutralidad de las instituciones.

El pequeño gesto de colocar, o no, la bandera del Orgullo LGTBI en las instituciones viene generando grandes debates desde que PP y Vox se hicieran con el poder en la Generalitat Valenciana hace un año. Desde entonces la oposición ha usado la discrepancia entre los socios de gobierno como carne de cañón y, hasta ahora, aún era una incógnita si este año el emblema con los colores del arcoiris luciría en la fachada de Las Cortes Valencianas.

Vox ha presentado una iniciativa para no exhibirla este año al considerar que atenta contra la neutralidad de las instituciones. El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José María Llanos, ha informado de que “el grupo ha registrado un escrito a la Mesa de las Cortes instando que se declare nula la resolución de la Mesa del 30 abril de 2024 relativa a la colocación de un símbolo del colectivo LGTBI para el próximo 28 de junio porque se vulneran los principios de objetividad y neutralidad de las instituciones públicas establecidos en la Constitución, en la Ley de Banderas y en la jurisprudencia firme y continuada del Tribunal Supremo”.

Pero el PP no apoya esta iniciativa, parando así los pies a sus socios de Vox. El secretario general del GPP, Juanfran Pérez Llorca despeja todas las dudas y zanja la polémica señalando que “la bandera LGTBI se va a colocar en les Corts, tal y como se aprobó en su día por parte de la Mesa de esta institución”.

Juanfran Pérez ha señalado que “la posición del PP es clara y no admite dudas. Somos el único grupo que no varía su postura nunca y que se mantiene firme: siempre hemos defendido y defenderemos los derechos del colectivo LGTBI” a diferencia del PSOE y de Compromís que han llegado a rechazar la bandera del Orgullo si no se colocaba bajo sus condiciones.

El también portavoz adjunto del GPP ha señalado que “hay un acuerdo de la Mesa de Les Corts del pasado mes de abril donde se recoge que hay que colocar la bandera y ese acuerdo, aunque se lleve a reconsideración y vuelva a ser tratado, va a seguir adelante porque nuestra postura es la misma”.

Juanfran Pérez se ha mostrado convencido de que “no se comete ninguna ilegalidad y no está vulnerando ninguna ley por lucir, en la fachada y no en el lugar de las banderas oficiales, un emblema para reivindicar de manera simbólica la lucha de un colectivo”.

En este sentido, el dirigente popular ha recordado que “en el Patio Gótico del Palau de la Generalitat, sede de otra institución, ya está el cartel conmemorativo de “Orgull de Comunitat” con la bandera arcoíris”.

“La postura del PP va a seguir siendo firme al respecto. La bandera LGTBI se va a colocar en les Corts con motivo del próximo 28 de junio, tal y como aprobó en su momento la Mesa de Les Corts”, ha concluido.