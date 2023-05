Puig: “Todo lo hecho estos años, con sus errores, es mejor que la alternativa"

El president de la Generalitat analiza la transformación que ha sufrido la Comunitat desde 2015 y habla sobre la confrontación generada por partidos que llevan "tres años en campaña"

El president de la Generalitat y candidato socialista en las próximas elecciones atiende, a menos de una semana para que los valencianos visiten las urnas, a ESdiario CV para hablar de las claves estratégicas de estas elecciones, el cambio vivido en la Comunitat Valenciana desde su llegada al gobierno, la confrontación generada por algunos partidos en esta campaña y precamapaña y cómo puede acabar afectando en la participación...

- ¿Dónde van a estar las claves estratégicas de estratégicas de estas elecciones?

La decisión que se tiene que tomar por parte de los valencianos es bien clara, o mirar hacia delante, o mirar hacia atrás. Yo creo que el cambio de paradigma que se ha producido en la Comunitat invita a pensar que es mejor continuar con un proyecto de progreso.



Hace ocho años la Comunitat era el paradigma de la corrupción y los recortes en los servicios públicos, en estos momentos somos el paradigma de la modernidad y la inversión, innovación… Aquí es donde va a erradicar la cuestión. Por más que la derecha intente hacer una campaña a nivel nacional, esto son unas elecciones autonómicas y locales y lo que los ciudadanos van a valorar es que proyecto les interesa para su comunidad.

- Tras la experiencia de Andalucía, lo apretado de las encuestas y a pocos días para las elecciones, ¿cree que la campaña electoral va a ser decisiva?

Sí que va a ser importante porque la mayoría de tomas de decisiones se suelen hacer al final. Yo creo que hay demasiado tiempo electoral. No es normal que estemos tanto tiempo enredados con campañas porque al final esto genera una política de peor calidad. Por lo tanto, habría que acotar más el espacio electoral. El PPCV lleva casi tres años en permanente campaña electoral y eso al final desgasta la conversación política.



Así pues, ahora que sí estamos en campaña electoral, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos llevando a cabo, acercarnos a la ciudadanía, ir por todas las plazas y explicar cuál ha sido nuestro balance de gestión, que hemos hecho y qué queremos hacer.

- ¿Se considera un 'killer' político? Cuando uno ve los carteles electorales de hace cuatro años, y los compara con los ahora, solo hay una persona que repite, usted.

No — se ríe—, el ‘killer’ es el que ha liquidado a alguno de los que estaban, yo simplemente he mantenido mi posición. Si puedo ser útil en esta próxima legislatura, y creo que lo puedo ser, para mantener este proyecto de mayoría social lo voy a intentar. Yo me pongo a disposición de la ciudadanía que son, finalmente, quienes deciden.

Creo que la polarización desanima a la participación política y no tiene ningún sentido.

- Se empieza a notar cierto 'cansancio electoral' en la gente que quizá no está tan politizada debido a la confrontación y agresividad que algunos partidos llevan a cabo mediante su estrategia y discursos, ¿cree que este cansancio de la gente puede afectar a la participación?

Me preocupa mucho esto. Creo que la polarización desanima a la participación política y no tiene ningún sentido. Para la convivencia democrática siempre tiene que haber pluralismo y que convivan distintas ideas, pero es eso de lo que se trata, de convivir, no de generar un espacio de unos contra otros, maniqueísmo, en el que acordar es traicionar. Yo desde luego no estoy en esa campaña. Mi campaña se basa en el respeto a mis rivales, creo que cada uno tiene su visión, me gustaría que me respetaran, como yo respeto, pero si no lo hacen, es su problema. Al final, de lo que se trata, es de pensar en la ciudadanía.



Yo creo, y estoy seguro, con todos los errores y debilidades, que los ha habido, que todo lo que hemos hecho durante este tiempo es mucho mejor que la alternativa que se propone, porque no existe un proyecto, el único proyecto que hay es el de ir a la contra.

- ¿Sin cambio de modelo de financiación, en la próxima legislatura, estamos abocados a recortes sociales?

No va a haber recortes, lo que sí que es cierto es que, alguna vez, España tiene que tomar una decisión sobre cómo se organiza. Este no es un problema valenciano, es un problema de España, y lo tiene que abordar, tiene que haber un gran acuerdo entre los territorios y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados.



No obstante, con el Gobierno de Pedro Sánchez, hemos tenido una mejora sustancial de la financiación a corto, pero esto es una cuestión coyuntural, lo que necesitamos es que haya un marco estable de financiación. El sistema autonómico adolece de un problema de financiación, de suficiencia, que es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, hay que abordar un nuevo sistema de financiación teniendo en cuenta la suficiencia del conjunto del sistema y una redistribución que sea justa donde la base sean las personas. Por eso también digo, cualquier cambio de modelo de financiación a nosotros no nos sirve. El modelo que proponía Feijóo, a la Comunitat Valenciana, no nos conviene porque va a cronificar la injusticia y la falta de equidad.

- De esta última legislatura de Botànic II, ¿de qué aspectos se siente más orgulloso?, ¿cree que vivienda y sanidad han sido los puntos más débiles de su mandato?

De lo que me siento más orgulloso es de la corresponsabilidad de la ciudadanía valenciana y de lo que hemos cimentado juntos con una salida de una crisis pandémica que nos produjo un enorme dolor y unas consecuencias económicas y sociales muy graves. A partir de esto, también otro intangible como es el diálogo social, la estabilidad política y la paz social que ha generado muchas oportunidades.



En cuanto a vivienda, como todo, siempre se puede avanzar más, pero hemos puesto, en estos años, 4.300 viviendas al servicio público, es insuficiente, y por eso tenemos que hacer más, hemos ayudado, con 200 millones de euros al alquiler y se han hecho actuaciones más importantes que van a plasmarse con mucha más claridad en esta próxima legislatura.



En sanidad, teniendo en cuenta el gran esfuerzo que ha hecho los profesionales, lo que se ha demostrado es que fundamental afianzar el pilar de la sanidad pública, universal y gratuita. Durante este tiempo hemos aumentado en un 50% el presupuesto, pasando de 5.000 millones en 2015, a invertir más de 8.000 millones en esta última legislatura. Sin embargo, es cierto que, aunque haya habido ese aumento tan grande, es insuficiente. Aun así, con todas las insuficiencias, yo creo que hemos avanzado, en inversión estamos ya por encima de la media, cuando estábamos siempre muy por debajo, en listas de espera también estamos por debajo de la media…

El PP siempre saca a relucir la cuestión de ETA cuando llegan las elecciones y aquí, en la Comunitat Valenciana, desde el ámbito de mi responsabilidad, siempre hemos estado trabajando con las asociaciones de víctimas

- Una de sus apuestas más importantes son las familias numerosas al rebajar el número de hijos para obtener ayudas económicas, ¿la medida es una ayuda a las que ya hay o busca fomentar la natalidad entre los jóvenes?

Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, y en estos momentos la media se sitúa en 1,2 hijos por pareja, familia o mujer. ¿Qué significa esto? Que estamos ante una de las medias de natalidad más bajas del mundo y tenemos un problema. Sobre todo, lo que nos preocupa, y por esto hemos lanzado esta propuesta, es que los jóvenes, en una situación de incertidumbre, dar el paso a tener un segundo hijo, queriéndolo tener, se les hace cuesta arriba por razones económicas. Lo que intentamos con esta acción es ofrecer esa pasarela económica que sirva de apoyo, que no va a resolver todos los gastos económicos que implica tener un hijo, pero sí va a ayudar. Con esta medida que vamos a tomar se van a poder beneficiar 266.000 familias, aproximadamente, que generarán un impacto económico sobre un millón de habitantes.

- ¿Cómo vislumbra usted, si logra gobernar, un Botànic III?

Cuando lleguemos a ese puente, ya lo cruzaremos. En este momento lo que queremos es conseguir la mayoría social. Nuestro proyecto es integrador, abierto y puede incorporar personas con distintas sensibilidades, eso es lo que a mí, en estos momentos, me preocupa, intentar cohesionar la Comunitat y que haya un espacio amplio de diálogo y políticas eficaces.

- ¿Es indecente, como ha dicho Pedro Sánchez, que Bildu lleve en sus listas a 44 ex-etarras condenados?

Creo que cuesta mucho entender que se quiera hacer daño a las víctimas con esta medida. Cuesta mucho entender que no se sea consciente, por parte de los que dan esa directriz, que es continuar añadiendo dolor, y eso, para mí, es absolutamente indecente. Pero hay que tener una cosa en cuenta también, y es que el PP siempre saca a relucir la cuestión de ETA cuando llegan las elecciones y aquí, en la Comunitat Valencia, desde el ámbito de mi responsabilidad, siempre hemos estado trabajando con las asociaciones de víctimas para que no haya desmemoria, se sepa lo que pasó y que no vuelva a ocurrir ningún ataque de fanatismo de esas características.

Tiene que haber una convicción de saber lo que pasó, sobre todo, entre los más jóvenes, para que no haya olvido y que se sepa que en este país hubo unos asesinos que mataron a personas que estaban haciendo su trabajo, personas que tenían derecho a la libertad y unos decidieron que se podía acabar con su vida, que esto no fue una confrontación entre dos bandos.