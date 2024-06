Colapsa el sistema de petición de asilo por el aluvión de solicitudes

Una ONG valenciana dedicada al apoyo al inmigrante denuncia que la "imposibilidad de coger cita" deja a "muchas personas en la calle".

El sistema para conseguir citas de asilo para inmigrantes ha "colapsado", según ha informado el Defensor del Pueblo valenciano. Una ONG valenciana ha notificado 421 casos de personas que no han podido acceder a una cita de asilo desde el último trimestre de 2022. "No pueden acceder al sistema de acogida ni pueden legalizar su situación por lo que se encuentran desamparadas", ha lamentado la organización no gubernamental dedicada al apoyo al inmigrante.

El pasado mes marzo se presentó una queja colectiva ante la Defensoría, pero también "a título personal", ha comunicado el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, que cuantifica los casos en "cientos".

La ONG advierte de que "la falta de citas está provocando que las personas que han huido de sus países al temer por su seguridad estén totalmente desprotegidas social y jurídicamente". "No pueden acceder al sistema de acogida ni pueden legalizar su situación por lo que se encuentran desamparadas -muchas de estas personas están viviendo en la calle- y se arriesgan a que la policía les imponga una multa o proponga su expulsión por estancia irregular", indica.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo valenciano, no se dirige a la administración correspondiente que es el Ministerio de Interior o a la máxima autoridad responsable, Fernando Grande-Marlaska, sino que apunta a la Policía Nacional, quien asegura cumplir con el servicio de atención en el horario ordinario. El Síndic, Ángel Luna, en una comunicación se ha dirigido directamente a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana para recordarle su "deber legal" de garantizar que "la persona que haya formulado una solicitud de protección internacional tenga efectivamente la oportunidad de presentarla lo antes posible y quede registrada".