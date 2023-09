Vox se ensaña contra Mercadona: "Estamos en contra"

La cadena de Juan Roig vuelve a ser atacada, ahora por Vox, cuya portavoz en Las Cortes Valencianas denuncia y rechaza que enarbole la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El partido de Vox en la Comunidad Valenciana se ha visto en una encrucijada. Tras el polémico tuit de la cuenta nacional de Vox atacando a Mercadona, el partido en Valencia han dudado a la hora de si defender a su propia dirección nacional o a la mayor empresa valenciana, con gran aportación al PIB y a la creación de empleo. Desde el partido en Las Cortes han salido del paso rechazado que la cadena de Juan Roig "enarbole" la bandera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero han rebajado la crítica poniendo en valor su gran aportación para la economía valenciana.

Esta cadena de supermercados ha vuelto a situarse en la diana de los partidos políticos. Después de que Podemos vertiera duras críticas a la empresa e incluso insultos a Juan Roig - a quien llamaban "capitalista despiadado"- Vox ha cargado contra Mercadona. Vox España se ha mostrado "sorprendido" porque la empresa "objeto de ataques de partidos extremistas" ahora "se dedique a hacer campañas políticas enarbolando una bandera que está amenazando nuestro campo, nuestra industria y el progreso de todos los españoles". Se refiere a la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030, las medidas cuyo enfoque se dirige a la adaptación para reducir los efectos del cambio climático, un fenómeno que Vox niega. Es más, el partido de Abascal ha pedido a la empresa que retire esa bandera.

Desde VOX hemos defendido siempre a las empresas españolas cuando eran objetos de ataques políticos extremistas.



Por eso nos sorprende que una empresa privada se dedique a hacer campañas políticas, enarbolando una bandera que está amenazando nuestro campo, nuestra industria y… https://t.co/pOsIVUv0X8 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 25, 2023

Desde el PSOE se ha acusado a Vox de "manchar el nombre" de Mercadona. El portavoz en Las Cortes, Arcadi España, sostiene que el Gobierno valenciano "debería defender a la empresa valenciana".

El citado y polémico tuit ha sido compartido también por Vox Comunidad Valenciana. La portavoz en Las Cortes, Ana Vega, que no era consciente de ello, en un principio sostenía que "ningun diputado de estas Cortes" ha criticado a la empresa valenciana, para después corregir y suscribir la denuncia de su partido. "No entendemos que alce la bandera de los ODS con lo que nosotros estamos en contra", ha reprochado. "Eso lo vamos a seguir defendiendo", añade Vega. A su juicio, cargar contra Mercadona por su campaña y defender su papel en la economía valenciana "no es contradictorio". Critican que "enarbola esa bandera" y "defendemos que genera riqueza en la Comunidad", ha aclarado.

Además, Vega ha quitado hierro al asunto comparándolo con los últimos ataques de Podemos al fundador Juan Roig: "no son insultos". Al PSOE le ha replicado que "no nos de lecciones", recordándole que fueron sus socios de Gobierno quienes atacaron a Roig llamándole "salvaje", entre otras ofensas, y según Vega no hicieron nada, pese a que Ximo Puig trató de apaciguar el tenso clima que le generó Podemos creando el Día de la Empresa en una jornada en la que invitó a los empresarios.