La ministra de Ciencia se organiza un “viaje institucional” a su propia casa

Diana Morant intensifica su agenda oficial en Valencia y Alicante y usa su cargo de Gobierno para venderse en pleno debate sobre la sucesión de Ximo Puig en el PSPV-PSOE

La ministra de Ciencia, Diana Morant, tiene un “viaje institucional”. Hasta ahí todo normal, es el pan nuestro de cada día de un Gobierno. Lo curioso viene cuando observamos la propia convocatoria y vemos que el viaje es a la Comunitat Valenciana, o, dicho de otro modo, su propia casa, donde fue alcaldesa de Gandia y a la que vuelve todos los fines de semana que puede.

Pero algo ha cambiado para que la habitual visita familiar de fin de semana de Diana Morant a Valencia se convierta en “viaje institucional” con todo el boato y agenda cargada de actos: todas las miradas apuntan a la ministra de Ciencia en el debate sobre la sucesión de Ximo Puig al frente del liderazgo de los socialistas valencianos.

Diana Morant es el máximo cargo institucional del PSPV-PSOE, la única ministra valenciana, la que tiene en estos momentos más visibilidad, y la preferida por cierto de Ferraz -mujer y joven, discurso muy sanchista- para liderar el PSPV, y ella lo sabe, así que se ha lanzado con todo el descaro a promocionarse en casa utilizando su cargo del Gobierno.

La ministra de Ciencia por ahora tira balones fuera y no confirma que se vaya a presentar a suceder a Ximo Puig -quiere tener el camino despejado y ningún rival, y por ahora eso no se da-, pero va haciendo camino y vendiéndose con sus “viajes institucionales” que ya protagoniza todos los fines de semana a Valencia y sobre todo a Alicante.

Los actos en Alicante, donde Diana Morant ha protagonizado y tiene previstos varios, no son casuales. Alicante es la provincia que lidera Alejandro Soler, que ha insinuado su predisposición a presentarse a liderar el PSPV-PSOE de la era post Puig. Sería por tanto un rival para la ministra de Ciencia si no se alcanza acuerdo, motivo real por el cual se está retrasando la celebración del congreso. Pero mientras llega o no el acuerdo, Diana Morant va de “viaje institucional” a su propia casa.