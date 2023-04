Ribó ‘el laico’ planta a la Virgen pero monta y asiste a la gran cena de Ramadán

El alcalde, que no acude a actos de la Mare de Déu o procesiones “porque es un Estado laico”, organiza una gran cena para musulmanes en el Ayuntamiento y presume de ser la primera ciudad

"Estamos en un Estado acofensional y no en un Estado nacional-católico", fue la frase que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, pronunció cuando accedió a la vara de mando y empezó a ausentarse de actos como las procesiones o el día de la Mare de Déu dels Desamparats, actos a los que el alcalde no ha acudido en ocho años haciendo gala de su laicismo. Incluso en Navidad felicita con un “felices fiestas” sin motivos religiosos alguno o eliminó el Te Deum de la procesión del 9 d'Octubre para no entrar en la Catedral.

Sin embargo, parece que el laicismo de Joan Ribó depende de la religión de que se trate. Si el alcalde y los dirigentes de Compromís son conocidos por plantar a la Virgen de los Desamparados en su celebración -pese a ser una tradición más allá de lo religioso-, no hacen lo mismo con la religión musulmana y el Ramadán, donde incluso organizan el acto, asisten y presumen de ello.

Es lo que ocurrió en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde el gobierno de Joan Ribó organizó una cena iftar de la Concordia, la cena con la que los musulmanes celebran el fin del ayuno en el Ramadán. Multitud de musulmanes llenaron el centro de la plaza en esta cena con presencia del propio Ribó y de varios de sus concejales, que presumieron de ser “la primera ciudad europea que celebra de manera abierta y en un espacio céntrico esta cena”.

Esta doble moral con las religiones -a actos católicos no, pero organizar actos musulmanes sí- le ha valido varias críticas a Joan Ribó, como demuestran las respuestas a las fotos que publicó presumiendo de la gran cena de Ramadán. Muchas personas le recuerdan que “luego te niegas a entrar en la catedral o asistir a actos de la Mare de Déu” o que “si estamos en un país laico, lo estamos para todas las religiones”.