Desmontado el montaje de los 'papeles del sirio': No tienen huellas de Zaplana

Los misteriosos documentos que incriminan al exministro por el caso ERIAL y que aparecieron 'casualmente' en su casa contienen 19 huellas de otras personas.

Los conocidos como 'papeles del sirio' son aquellos documentos que originaron la investigación de las comisiones ilegales de 20 millones de euros por adjudicaciones públicas de ITV y parques eólicos en la etapa de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat Valenciana. Varios implicados en el denominado caso ERIAL, también el exministro del PP, declararon que se trataba de un montaje para eliminarle de la política. Un argumento que gana credibilidad tras conocerse los resultados del análisis lofoscópico de los documentos que encontró 'casualmente' un ciudadano sirio en su vivienda en la que antes vivía Zaplana.

El juicio del caso ERIAL ya ha concluido la fase testifical de los 15 imputados y testigos. Aquellos que pactaron con la Fiscalía, mostraron un relato contra el exministro. En cambio, quienes se negaron le desvinculan totalmente de las operaciones fraudulentas. Incluso varios testigos como Marcos benavent, 'yonki del dinero', y el excomisario José Manuel Villarejo sostienen que los 'papeles del sirio' son "falsos" y forma parte de "un montaje" para "cargarse" a dirigentes del PP.

Ha llegado el momento de las pruebas determinantes. Cabe recordar que el fiscal no puso sobre la mesa ninguna prueba que incriminara a Zaplana en su interrogación. Antes de acabar de escuchar las grabaciones que obran en la causa, el presidente del tribunal, Pedro Castellano, ha dado a conocer en la última sesión del juicio los resultados del análisis lofoscópico por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El análisis revela un total de 19 huellas -18 de ellas dactilares y una palmar. Si los papeles fueron manejados por Zaplana en su vivienda de forma cotidiana y privada, lo habitual sería que se encontraran plasmadas sus huellas, a no ser que utilizara algún tipo de protección como guantes. No obstante, cotejadas con las de Zaplana y otros candidatos aportados por el sistema automático, no se ha podido identificar a nadie. "Todos los resultados son de exclusión", ha apuntado.

'El sirio'

Imad, un ciudadano de origen sirio afirmó en el juicio que los encontró en la vivienda en la que había estado alquilado en Valencia y que había sido propiedad de Eduardo Zaplana hasta 2006. Cuando fue preguntado por el contenido el pasado 8 de mayo en su comparecencia, respondió al fiscal que "se hablaba de un periodo anterior de cosas que se referían a un parque eólico... No sé. Han pasado 16 o 18 años. Me parecía que era algo importante y por eso llevaba tachaduras y se guardaban al lado de la caja fuerte".

Por este motivo, los cogió y se los entregó nada más y nada menos al que fuera presidente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, conocido como 'el yonki del dinero', implicado y condenado con penas de prisión por múltiples casos de corrupción. "Se los enseñé a él para saber su opinión y me dijo que podían ser falsos, le quitó importancia al asunto y se los quedó. Y así se quedó la cosa. No sé si eran una fotocopia o los papeles originales", señaló el sirio.

Preguntado por el motivo por el que no llevó los papeles a la Policía o se los entregó al ex director general de Policía Juan Cotino, a quien también conocía "de los actos" públicos, dijo que porque se los enseñó a Benavent y "se quedó así".

Posteriormente, los papeles fueron intervenidos en un registro en el despacho del antiguo abogado de Benavent. El exgerente manifestó en el juicio que el ciudadano sirio le comentó que los documentos se los había dado la Policía o el CNI.