Tebas enciende al valencianismo: "me da pena el desapego que hay con Lim"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha vuelto a ejercer de escudero del máximo accionista del club, algo que ha enfadado, y mucho, a los aficionados ‘ché’.

No es la primera vez que Javier Tebas, presidente de La Liga de Fútbol Profesional, sale en defensa de Peter Lim, propietario y máximo accionista del Valencia. Esta vez, en la presentación de la ISDE Sports Convention 2023, ha asegurado que le da “pena” que exista un gran desapego entre la propiedad y los aficionados del club y que, cuando el magnate de Singapur llegó aquí a Valencia, hubo “26.000 personas aplaudiéndolo”.

¿Por qué no te callas la boca de una vez @Tebasjavier ? Eres cómplice e interesado y se te ve el plumero. Si el novio de una hija al que abrazaste cuando te lo presentó, al cabo del tiempo la maltrata, ¿lo seguirías abrazando porque lo abrazaste el día que llegó a tu casa?🦇🤬 https://t.co/YbGxb2a4eO pic.twitter.com/74SuufLZrt — Espavilem5️⃣x💯🦇 (@navi2004vcf) March 22, 2023

Ya en el año 2021, cuando el Valencia volvía a estar fuera de Europa y navegaba a la deriva después de que, en un capricho de Lim, se destruyera uno de los proyectos más ilusionantes de la última década para el club de Mestalla, el conformado por la dupla Alemany-Marcelino, Tebas aseguró que “había presidentes del Valencia que no le llegaban a la suela de los zapatos a Peter Lim”. La intención del presidente de LaLiga con estas declaraciones es clara, no criminalizar el capital extranjero, pues durante la misma intervención también hablo del dueño del Almería. Sin embargo, las experiencias en España, con supuestos “grandes magnates” llegados de otros países, no son buenas.

Qué pesado es. El de las personas aplaudiendo a Lim es el único argumento que tiene. Tebas, le aplaudimos PORQUE NOS MINTIERON. Tú al principio estabas en contra de Lim y ahora eres uno de sus máximos defensores. Todos tenemos derecho a cambiar. https://t.co/ldIiCZC48l — Sentiment Valencia C.F. LIM GO HOME (@SentVCF) March 22, 2023

A la vista están los ejemplos de Málaga o Racing de Santander, y todo apunta, dios no lo quiera, pues supondría la desaparición del club ‘ché’, que el Valencia de Lim, si no se corrigen muchas cosas, lleva el mismo camino.

“Me gusta hablar con perspectiva. El modelo de propietarios extranjeros está limitado en España. El del Almería, es un ministro que tiene capacidad para hacer lo que quiera, pero nuestro control económico no se lo permite. Es nuestro modelo. No valen patrocinios falsos, ni las cosas que hace el PSG. Cuando vino, Peter Lim ya sabía que tiene unas normas de inversión y que debe cumplir con ellas y no puede poner todo el capital que quiera. Cuando vino por primera vez a Valencia había 26.000 personas aplaudiendo que llegase en Mestalla y diciendo menos mal que viene a salvarnos”, aseguraba el presidente de LaLiga

Las declaraciones no han sentado nada bien a los aficionados valencianistas, quienes han mostrado su total desacuerdo con Tebas, al considerar que, desde LaLiga, se tiene muy poca consideración, y un gran desconocimiento, con la realidad diaria del club. Las pruebas están ahí: no hacerse eco de las protestas, silenciar los cánticos durante las retransmisiones…