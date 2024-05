Juanfran Pérez: "las europeas son claves para mandarle un 'recado' a Sánchez"

El secretario general del PPCV considera que estos comicios son fundamentales para que los valencianos reclamen, de una vez por todas, lo que les pertoca.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana tiene claro el enfoque para estas elecciones europeas, que sirvan para enviar un mensaje al 'sanchismo'. Así mismo lo ha destacado el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, durante un mitin en la localidad valenciana de Torrent. Pérez Llorca ha instado a los valencianos a acudir el próximo 9 de junio a los colegios electorales, pues estos comicios son "fundamentales" para enviar un "recado" a Pedro Sánchez: "Estamos hartos".



"Hay que mandarle un mensaje a Pedro Sánchez y decirle que ya está bien, tras la serie de escándalos de corrupción que tenemos en este país donde él utiliza las instituciones para su provecho personal y que él no sabe solucionar e, incluso, le llegan a afectar de manera directa a su mujer", afirmaba el secretario general.



Asimismo, el también diputado en Les Corts y alcalde de Finestrat, ha argumentado que las próximas elecciones también son claves para el destino de la Comunitat Valenciana "ninguneada" por el actual Gobierno de España: "tenemos que decirle que ya está bien de castigar a esta tierra y a esta comunitat. Algunos ejemplos que os afectan, en el plan de cercanías había un presupuesto, que había aprobado el gobierno de España, de más de 1.300 o 1.700 millones de euros del que solo se ha ejecutado el 20%, si no hubiera dinero, lo podríamos entender, pero el dinero se lo han gastado en otros sitios, por ejemplo, dándole todo lo que pide a Puigdemont y los independentistas catalanes sin dejarnos a los valencianos sin lo que nos tocaba", ha criticado.



Por este motivo, Pérez Llorca, acompañado por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, quienes han sacado pecho de los "cambios", a mejor, que se han producido desde que el Partido Popular llegó de nuevo a las instituciones, ha espetado a los asistentes a votar no solo en clave europea, sino también en clave española o valenciana "porque cuando gobierna el PP, dejamos la demagogia de lado y nos ponemos a trabajar".