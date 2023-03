El Colegio de Economistas acoge la mesa redonda “Valencia, vivero de StartUp"

La jornada reflexiona sobre cómo La Ley de Startup olvida a las Scaleup y a las Startup de mayor volumen o que los bancos se queden rezagados de esta realidad económica.

El Colegio de Economistas de Valencia ha acogido esta mañana la mesa redonda “Valencia, vivero de Startup: Crecimiento y Futuro”, presidida por el Decano del COEV, Juan José Enríquez y en la que han participado, el concejal de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán; el Director de Proyectos de Lanzadera- Marina de Empresas, Darío Olivares; el Head of operations de Startup Valencia, Diego Ferragud; el CEO del CEEI Valencia, Ramón Ferrandis; y el economista consultor y coordinador del Ciclo sobre Emprendimiento y Creación de empresas del COEV, Santiago Ros.

La Comunitat Valenciana es ya el tercer hub de España gracias a un ecosistema que favorece el crecimiento, sustentado en la colaboración entre los diferentes representantes de los sectores implicados, como se pudo comprobar hoy en la mesa redonda del COEV. En este sentido, Diego Ferragud ha indiciado que “es evidente que cada sector tiene sus intereses, pero hay que mantenerse unidos para hacer crecer este ecosistema empresarial y conseguir el éxito”.

En definitiva, los desafíos a los que se enfrentan las Startup valencianas son la falta de inversión, talento tecnológico, espacio donde implantarse y la necesidad de una mayor tutela por parte de las universidades. De hecho, consideran que el sistema bancario se ha quedado rezagado, no sólo por las trabas que establece a la hora de conceder créditos, sino porque además no sabe dar respuesta a la nueva realidad startup porque no posee personal capacitado para entender esta tipología de empresas.

Además, aunque hay iniciativas como los premios VLC START-UO del Parc Científic de la Universitat de València y el aula Star OUV Valencia Emprende de la UPV y el Ayuntamiento de Valencia, para el conjunto de los participantes existe un déficit en la formación. De hecho, Santiago Ros, ha puesto de relevancia que la creación de empresas es una asignatura optativa, “lo que pone de relevancia la poca importancia que se le da”.

Darío Olivares, ha señalado que desde Lanzadera se les guía y se les forma para que puedan impulsar su proyecto empresarial de forma coherente, pero “muchas veces, cuando llegan a nosotros, ya es tarde, porque han firmado por ejemplo un pacto de socios totalmente erróneo porque no sabían lo que era, pero ya no podemos hacer nada. Hay un gran déficit de formación a la hora de emprender”.

Para Ferragud también es muy importante crear cultura empresarial desde el colegio, con el objetivo de generar un pensamiento empresarial entre los niños antes de que lleguen a la universidad.

Y todo ello entronca con la necesidad de encontrar personal preparado para integrar los equipos de las diferentes Startup. Ferragud asegura que en Valencia, “nos falta encontrar personas con talento, atraer a esas personas con conocimientos tecnológicos, lo que también ha de venir en parte de las empresas que sean capaces de atraerlos”.

En este sentido, Borja Sanjuan ha indicado que “el problema también se halla en que los estudiantes consiguen su puesto de trabajo en sectores demandados incluso antes de terminar los estudios, por lo que al estar en su zona de confort, pierden el espíritu emprendedor” y por ello “debemos atraer personas en otros nichos de generación de talento, de hecho, se ha producido un gran crecimiento por parte de la FP y la FP dual que serán imprescindibles de cara al futuro”. Además, “desde el Ayuntamiento estamos poniendo facilidades para atraer talento”.

Durante la mesa redonda también se ha abordado la nueva Ley de Startup, que si bien, para Olivares, “demuestra que el Gobierno se sale del estándar normativo y apuesta por la nuevas vertientes de negocios, se queda corto” porque según señala Ferragud, no se consideran las Scaleup y cuando las Startup aumentan de volumen, ya no les ampara la ley. Para Ros, otro de los aspectos negativos de la ley es que no se contemplan los autónomos y se centra demasiado en los incentivos fiscales. En cualquier caso, todos coinciden en señalar que es un primer paso.

Respecto a la sostenibilidad financiera, el CEO del CEEI Valencia, Ramón Ferrandis, ha señalado que actualmente no se poseen las herramientas necesarias para conseguirla y que desde Europa se está generando una normativa en este sentido, pero que aún está en un estadio muy primigenio.

En cualquier caso, Santiago Ros ha insistido en señalar que no se deben poner fronteras entre las empresas innovadoras y las tradicionales, sino que se debe buscar el equilibrio y las sinergia. De hecho, Borja Sanjuan ha indicado que “en la rentabilidad del modelo productivo valenciano radica su supervivencia”.

En cualquier caso, el balance del ecosistema valenciano es positivo, no en vano, el concejal Borja Sanjuan ha indicado que Valencia “necesitaba un cambio del modelo productivo muy importante, buscar una convergencia y prestar más atención a la reindustrialización, buscar servicios de más valor añadido y rectificar la economía en el talento en lugar de en el coste” o lo que es lo mismo, “generar un cambio de mentalidad, que se está consiguiendo gracias a las administraciones y los empresarios, porque se trata de realizar un esfuerzo colectivo”.

Todo ello ha derivado en que Valencia se ha convertido en la ciudad con más Startup per cápita, además de ser la ciudad que más empleo ha creado en España “de hecho, este pasado febrero es la única ciudad que ha creado empleo” y esto es gracias que “hemos logrado generar una economía más sana que está pudiendo afrontar un ciclo regresivo que lo nos está permitiendo salir más rápido que el resto de España de esta situación y favorecer la implantación de nuevas empresas como Volkswagen, en las que las startup pueden ver oportunidades