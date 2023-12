Vox desmonta bulos: "Sería una locura negar la violencia contra la mujer"

"No es de recibo que desde 2008 no se haya creado ningún juzgado de familia o en Alicante hace 28 años que no se crea ninguno de lo social", denuncia Elisa Núñez.

"Por mucho que se repita una mentira no se transforma en verdad". "Jamás he negado la violencia sobre la mujer, los datos están ahí y sería una locura hacerlo", asegura la consellera de Justicia e Interior, quien, no obstante, matiza que desde Vox "alzarán la voz" para romper con el estereotipo, ya que no está conforme con "la ideología del género" porque "criminaliza al hombre" y porque trasmite una imagen "débil" de la mujer al "sobreprotegerla".

Para Elisa Núñez, la forma de atajar la problemática del creciente número de casos de agresiones y asesinatos a mujeres por parte de sus parejas o exparejas es transmitiendo el derecho de igualdad a la ciudadanía y en la escuela". También "el endurecimiento de las penas". La consellera, en una entrevista en el programa El Faro, ha lamentado la inutilidad de las leyes actuales -la de violencia de género en 2004 y la ley del solo sí es sí- con las que "el único resultado es que el número de asesinatos sigue aumentando y desaparece la presunción de inocencia del hombre".

Desde que Vox asumió la conselleria se ha visto sumergida en varias polémicas. Sus acciones pronto han sido recriminadas por la oposición. Tales como la incompatibilidad de una supuesta negación del machismo con las competencias de Justicia, el despido de bomberos forestales en época de incendios o la eliminación de la UVE, lo que equivale a la UME valenciana.

Con respecto a las deficiencias que sufre la Comunidad Valenciana en los juzgados, al borde del colapso por el volumen de trabajo, Núñez mantiene que es "una consecuencia de que en muchos años no se han pedido al Gobierno los juzgados que se necesitaban". Denuncia que no es de recibo que desde 2008 no se haya creado ningún juzgado de familia o en Alicante hace 28 años que no se crea ninguno de lo social". Núñez ya se ha reunido con los operadores jurídicos "para conocer la necesidad real".

Recortes en bomberos forestales

El Consell ha reducido el presupuesto en prevención de incendios 13 millones de euros y despidió a los 183 bomberos forestales de refuerzo. Núñez, explica la dramática situación en la que se encontró SGISE, la empresa pública de bomberos forestales sin convenios, duplicidades en contratos, impagos y con despilfarres "terribles". "Hemos denunciado duplicidades de servicios, bolsas de trabajo impugnadas, lo último un contrato de 4.800 zapatillas de deporte por valor de 322.000 euros, mientras que las autobombas son antiguas la que más joven tiene 18 años", ha lamentado.

Ante esta situación intentó solventar los refuerzos que se habían quedado sin pagar. El anterior Gobierno "no había presupuestado bien, se había derrochado sin destinar a lo que se tenía que destinar". La situación le llevó a cesar incluso al equipo directivo, y situarse al frente de la empresa durante dos meses.

"Hice la promesa que no me iba a comprometer con nada que no iba a cumplir y les iba a decir la verdad", defiende la consellera. Desafortunadamente, a los pocos días se desató el gran incendio de Montitxelvo y le llovieron las críticas. "Se manifestaron en la conselleria y bajé a hablar con ellos cuando nadie antes había bajado", ha añadido. "El problema viene desde 2018", recuerda denunciando que el Botànic "no ha solucionado esos problemas en cinco años y no hay ningún convenio colectivo único".

Del mismo modo, la UME valenciana, la UVE, "solo se había materializado con los logos que se podrían en unos uniformes porque en el presupuesto de la empresa SGISE había una partida destinada a la UVE, pero que eran 9 millones ficticios, condicionados sus uso a una serie de acciones que no se cumplían" como es el convenio colectivo. Explica en la entrevista con Luis Motes que en enero la UVE "debía entrar en la fase dos, pero sin convenio no se podían realizar las acciones" de dicha fase por lo que se vio obligada a retirar esta unidad de emergencias valenciana con el objetivo de "desarrollar un proyecto eficaz que resuelva los problemas que los bomberos forestales tengan y que viene desde hace años porque el Botànic ha sido incapaz de resolver", ha finalizado.