Miscelánea, que hay de todo y para todos…

Insisto lo sabemos, pero como en la fábula ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Sucedió en la semana. Cada día un hecho nuevo… o cada minuto.

Si ya lo permitimos todo, hemos llegado donde íbamos. Que un ministro llame "saco de mierda" a una persona particular -haya dicho lo que sea-, da igual. Es un fracaso de esta sociedad. El “matonismo” de discoteca no debería tener una responsabilidad tan importante para un país…

Todos hablamos en la calle, en los bares o en las cafeterías donde hay mucho filósofo sabelotodo. Todos nos quejamos de la situación que vive España, y digo todos. No hay que ser muy inteligente para saber qué hay que hacer para revertir esta situación. Insisto lo sabemos, pero como en la fábula ¿Quién le pone el cascabel al gato?

¿Usted conoce a alguien que diga que vota PSOE? Nadie lo vota. Mejor dicho, nadie lo dice abiertamente que lo vota. Es como si sintieran vergüenza, y no es para menos. Sólo los prudentes de derechas lo dicen sin ningún tipo de cortapisa. Algunos para salir del paso dicen que han votado a los verdes, que si nos ponemos tal vez sea aún peor. Los verdes se tornan en amarillentos porque secan todo lo que tocan… En mi vocabulario hay palabras que tengo prohibidas. Véase: Sostenible, eco-saludable, ellas/ellos, economía circular y alguna más…

No me queda otra. Ante la injusticia, justicia. Y quede claro que yo no puedo impartirla, pero con las “armas” que me da el estado de derecho, sí que puedo opinar y decir lo que pienso… faltaría más…

Ningún tribunal humano podrá cambiar la Verdad. El aborto es el mal del siglo XXI porque se quita de en medio al ser humano más inocente. Hipócrita sociedad en la que con dieciséis años no puedes comprar cigarrillos, pero sí que puedes abortar a tu hijo sin que lo sepan tus padres.

Hemos retornado a las dos Españas, gracias al barro (palabra muy socialista) que ellos han generado, tirándose los trastos a la cabeza, en un parlamento que es de la ciudadanía y no de ellos. Ellos están porque nosotros queremos que estén y no al revés… La semana que viene más, porque tenemos para rato.