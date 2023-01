Podemos acusa a PSPV y Compromís de “servilismo al dinero” y “miedo al cacique”

El vicepresidente Héctor Illueca ataca a sus socios de gobierno en la Generalitat, que no han entrado al trapo contra Juan Roig, de tener servilismo hacia “el poder del dinero”

Podemos continúa erre que erre con su discurso en contra del presidente de Mercadona, Juan Roig, incluso señalando y acusando a sus propios socios de gobierno en la Generalitat Valenciana, que no quieren oír hablar de esta polémica con los empresarios a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas.

Pero en Podemos parece que consideran que atizar a Juan Roig les beneficia, y el vicepresidente de la Generalitat y candidato de la formación, Héctor Illueca, ha vuelto a la carga durante una entrevista en À Punt no sólo contra el dueño de Mercadona -al que esta vez no cita explícitamente- sino además contra sus compañeros del PSPV y de Compromís.

Héctor Illueca reflexiona en los micrófonos de À Punt que “le sorprende el servilismo de la clase política al poder del dinero, desde el PP pasando por el PSPV o Compromís” para continuar acusando a sus socios de “me recuerdan al miedo al cacique que aparece en las novelas de Blasco Ibáñez y todo esto me huele a naftalina”, sobre sus compañeros de Gobierno.

El vicepresidente de Ximo Puig ha insistido en que “no sólo Mercadona, sino las grandes superficies son despiadadas y están inflando los precios poniendo en una situación muy complicada a muchas familias” y que Podemos va a presentar una proposición en Les Corts para instar al Gobierno de España “a limitar el precio de los alimentos y la intervención del Estado”, lo que obligará a PSPV y Compromís a posicionarse.