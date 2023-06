El ausente Ximo Puig replica a Mazón "que no maree" con "el pacto del pollo"

Ximo Puig, que no acude a la reunión con Carlos Mazón, le acusa en la televisión de fingir un distanciamiento con Vox, al que las dos fuerzas mayoritarias tratan de apestado.

El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, no asiste a la reunión con Carlos Mazón, pero sí le contesta en la distancia en Al Rojo Vivo, el programa de Ferreras. Le ha pedido al candidato del PP y ganador de las elecciones del 28 de mayo que "no maree" acusándole de fingir un distanciamiento con motivo de la proximidad de las elecciones generales.

Así se ha pronunciado el líder de los socialistas valencianos en una entrevista en La Sexta en la que ha criticado que el PP está intentando "evidenciar que no será así" con la ronda de contactos, pero ha insistido que "esta reunión se produce porque antes de las elecciones generales, no les gusta aparecer con Vox". Ha incidido en que no hace "spoiler a nadie" si afirma que pactarán PP y Vox y ha augurado que este será "el pacto del pollo versión siglo XXI", en relación con el acuerdo entre Eduardo Zaplana y Vicente Lizondo tras las elecciones de 1995.

Sin embargo, horas antes y tras la reunión entre PP y PSPV, el secretario de campaña y diputado Miguel Barrachina ha dejado claro que "no se sostiene" la excusa de "no hablo contigo porque pactas con Vox y no pacto contigo porque pactas con Vox" cuando "con la abstención no pasaría".

Preguntado por el plantón de Puig a Mazón, ha señalado que le ha ofrecido al líder 'popular' una "reunión" bilateral, pero para hacer un traspaso lo más ordenado y democrático posible". Un encuentro que, por tanto, tendría lugar una vez pasada la investidura y la constitución de Las Cortes Valencianas. "Yo no quiero carpetas vacías, todo lo contrario, tenemos grandes inversiones pendientes y lo que quiero es que este traslado de responsabilidad se realice de la mejor manera posible", ha valorado el 'president' en funciones.