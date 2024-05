Francisco Camps, absuelto por fin tras 10 causas y un calvario de 16 años

"No existe prueba o indicio alguno" contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana. La Audiencia Nacional absuelve por los contratos de Gurtel y pone fin al trance judicial

Fin del calvario. Y un calvario de 16 años que se dice pronto. El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha sido absuelto por la Audiencia Nacional del delito de tráfico de influencias y prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel, relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market. O dicho de otro modo, absuelto de la última causa de las 10 por las que ha pasado en los últimos años quedando totalmente limpio.

En concreto, en una sentencia de 232 folios, también absuelve a tres ex consellers del PP: Alicia de Miguel, responsable de Bienestar Social, y los ex titulares de Sanidad, Manuel Cervera y Luis Rosado, además de 14 funcionarios y ex asesores de la Generalitat Valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron desde 2004 a 2009.

El tribunal estima que "no existe prueba o indicio alguno" de que Francisco Camps “diese orden o sugerencia de adjudicar contratos a la trama. El juez sí condena a los integrantes del denominado grupo de Correa, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, ya que habían pactado las penas que acordaron con las acusaciones de hasta dos años y tres meses de cárcel.

Con esta causa, Francisco Camps pone fin a un largo recorrido que empezó con el juicio del denominado caso de los trajes por el que tuvo que dimitir de presidente de la Generalitat Valenciana y por el que fue declarado no culpable, al que le siguieron otros juicios como el de la visita del Papa o la Fórmula Uno, todos ellos quedando absuelto.