El Gobierno hace perder 2 millones a la Comunitat y la izquierda culpa a Ayuso

Los socialistas valencianos busca culpables fuera cuando su propio partido otorga fondos "irregulares" a dedo.

El Tribunal Supremo ha anulado las concesiones de fondos europeos otorgadas 'a dedo' al País Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana en 2021. La concesión de estas ayudas se llevaron a cabo de forma "irregular" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pero los socialistas valencianos vuelven a usar el comodín de Ayuso para buscar culpables fuera por la nulidad de las ayudas que hacen perder 2 millones de euros a la Comunidad Valenciana.

Se trata de subvenciones de los fondos Next Generation para seis proyectos pilotos dirigidos a jóvenes, dentro de la rúbrica 'colectivos vulnerables' y 'emprendimiento y microempresas' que han sido declaradas nulas por ser "concesión directa" y sin "razones justificadas", según la sentencia del Supremo, que en parte el recurso que presentó la Comunidad de Madrid como una de las comunidades autónomas que se ha quedado discriminada. El Alto Tribunal es claro y sentencia que no el sistema de concurrencia pública. Si el Gobierno hubiera aclarado la justificación de las ayudas la Comunidad Valenciana no habría perdido los dos millones de euros que ahora debe reintegrar.

Sin embargo, desde el PSPV se niegan a reconocer el error de su propio partido en el Gobierno y señalan a la presidenta madrileña por acogerse a su derecho a reclamar. El portavoz José Muñoz ha calificado como "mala" la noticia y afirma que "no la compartimos". Y ha instado al presidente Carlos Mazón a "plantarse a Ayuso con la beligerancia que usa para Cataluña".

En esta línea, los nacionalistas valencianos que también forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez integrados en la coalición de Sumar, responsabilizan de las irregularidades de su Gobierno a la ajena presidenta madrileña. "Por culpa de la señora Ayuso este Consell tiene que devolver 2 millones en subvenciones", ha espetado el diputado y portavoz Joan Baldoví.