Mazón insta al Gobierno que no se quede de 'brazos curzados' con el ERE de Ford

"Espero que en este tiempo de negociación, Ford pueda minimizar el impacto laboral. Es más, estoy convencido que será así. Espero que los despidos anunciados se minimicen y que vayan por la línea, en su caso, de prejubilaciones pactadas o bajas incentivadas y siempre de acuerdo con los sindicatos y con los representantes laborales. Que se minimicen los despidos totales a lo largo de estos días, probablemente con planes de relevo, con planes completados con la formación, en vez del despido, que pueda formar a estos trabajadores para la llegada del híbrido que vendrá ahí del coche eléctrico definitivamente", ha planteado Mazón.

Asimismo, ha defendido el "sentido de Estado" con Ford y con todo el parque automovilístico y de proveedores de la autonomía, porque "cuando Ford estornuda, el parque se constipa". Por ello, ha destacado la comisión especial con el sector puesta en marcha por la Generalitat para abordar la situación del empleo de manera integral, que comenzará la próxima semana con la participación de Ford, de Almussafes, y de las asociaciones de todo el sector.

Mecanismo RED

En este contexto, ha reclamado al Gobierno que "no se desentienda de sus obligaciones, porque hay mecanismos muy importantes que sí que puede poner a disposición, como es el mecanismo RED". Al respecto, ha rechazado "entrar en polémicas" con el Ejecutivo. "Solo le pido que lo estudie al menos, que podría ayudar muy mucho a esta etapa transitoria hacia el coche híbrido y hacia el coche eléctrico", ha sostenido.

"Le pido al Gobierno de España que, en vez de desentenderse y mirar solamente a lo que singularmente necesita Catalunya, cuando hay asuntos de Estado, porque Ford y el sector del automóvil tienen repercusión nacional, que no lo dejen una repercusión autonómica. Que asuma su responsabilidad, que ponga en marcha el mecanismo RED, que me consta que lo está estudiando y quiero hablar en positivo. No quiero devolverle al Gobierno la pelota, yo sí que quiero hacer política de Estado con esto", ha insistido.

En la misma línea, Mazón ha considerado que el Gobierno podría "ayudar mucho" y ha apuntado que espera que lo haga. "Nosotros lo estamos haciendo con nuestra mesa integral y con nuestros planes desde Labora de nuestros servicios de empleo. Lo estamos haciendo. Nos falta el Gobierno de España y espero que pueda reaccionar. Espero que podamos recibir una buena noticia, porque es un asunto estratégico para nosotros", ha zanjado.