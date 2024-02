Adiós al punto negro de droga del Cabañal: Se derribarán los bloques portuarios

El Ayuntamiento de Valencia realojará a los inquilinos a dos nuevos edificios junto a la discoteca Akuarela que estarán acabados antes de 2027.

El Ayuntamiento de Valencia desbloquea el histórico proyecto de los bloques portuarios de Valencia. Atendiendo a las reivindicaciones de los vecinos que sufren la degradación del barrio, se derribarán las conflictivas viviendas de protección oficial de la playa del Cabañal que se han convertido en un foco de delincuencia y se invertirán 9'5 millones en construir dos nuevos edificios donde se realojará a los 360 inquilinos.

La alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, ha visitado el solar ubicado en Eugenia Viñes, junto a la popular discoteca Akuarela, donde se van a construir dos nuevos edificios de 60 viviendas . La alcaldesa ha asegurado que los dos bloques de edificios que estarán finalizados antes de que termine esta legislatura. Fuentes municipales confirman que una vez finalizadas las obras, en 2027, se procederá al derribo de los actuales bloques portuarios.

“Hoy desbloqueamos un proyecto que, por distintas razones, estuvo paralizado durante demasiado tiempo. Porque los vecinos del barrio del Cabañal y los propietarios nos demandaban, como nos han explicado en las reuniones que hemos mantenido con ellos, una solución urgente para un proyecto tan necesario para el barrio. Y vamos a trabajar para que, si no surge ningún problema, antes de que finalice esta legislatura, los dos bloques de viviendas sea una realidad”.

Durante la visita, a la que también han asistido el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, el director general del EVHA, Ernesto Fernández, y el concejal de Urbanismo, Juan Giner, la alcaldesa ha explicado que, desde hoy, la empresa adjudicataria del contrato redactará el proyecto básico y de ejecución para la construcción de unas 60 viviendas públicas, que tendrán entre 50 y 90 metros cuadrados, de 1, 2 ó 3 dormitorios, en dos bloques de viviendas paralelos que estarán divididos en superficie por un espacio de uso público, pero que estarán unidos por un aparcamiento subterráneo.

Según ha explicado la alcaldesa a los vecinos, “se trata de un proyecto que, por un lado, responde a una demanda vecinal, pero que a la vez supone una obra que contribuirá de manera decidida a la regeneración del barrio. Porque, ha continuado la alcaldesa, vamos a construir viviendas dignas para mejorar la habitabilidad de los legítimos propietarios que quieren seguir viviendo en este barrio, a la vez que vamos a actuar contra un foco de ocupación ilegal y de delincuencia”.

A partir de ahora, la empresa dispone de 6 meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución y una vez visado por los técnicos municipales se iniciará la licitación de las obras, que supondrá una inversión total superior a los 9,5 millones de euros.

“Este es un ejemplo más de nuestro compromiso con El Cabanyal-Canyameral, ha explicado la alcaldesa. Desbloqueamos y ponemos en marcha el proyecto del Edificio Astilleros y hemos asumido a pulmón la financiación necesaria para poder finalizar los proyectos EDUSI que el anterior gobierno, por su ineficacia, dejó paralizados y sin fondos europeos. No se trata de meros anuncios o de propuestas, se trata de acciones reales, de gestión directa que beneficia a los vecinos y que responde a las demandas que durante mucho tiempo el gobierno anterior o no supo o no quiso atender”.