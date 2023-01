Se buscan 700 figurantes para una serie americana en Valencia

Una gran producción llega a la capital del Túria y ya hay fecha y ubicación para presentarse al casting.

Durante los próximos meses de marzo y abril, Valencia se convertirá en un plató gigante para una superproducción norteamericana. Una productora ha elegido la capital del Túria para el rodaje y está buscando entre 500 y 700 figurantes de todo tipo de perfiles.

La agencia que busca a los extras explica que se necesita a todo tipo de perfiles de "diferentes etnias, edades, looks y complexiones" y edades, siempre que tengan más de 18 años y no más 90 años. Los figurantes no necesitan contar con experiencia previa, sólo basta con cumplir las condiciones de la Seguridad Social para firmar un contrato.

"Nos interesa encontrar gente joven con peinados modernos, gente atlética para hacer de soldados, personas afroamericanas, latinoamericanas u orientales y contar con diversidad de etnias, así como otros perfiles, personas de mediana edad y ancianos" amplia la agencia.

La productora no ha querido develar el nombre de la futura serie ni de los principales actores que la protagonizan, pero sí se ha adelantado que se trata de una serie es de temática de ciencia ficción en la que se recrearán épocas futuristas.

El casting tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de febrero en el Hotel Valencia Oceanic con un horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00.