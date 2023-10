Valencia no restringirá el tráfico por contaminación salvo excepciones "remotas"

El Ayuntamiento instalará las cámaras, pero no aplicará restricciones a los vehículos porque los barrios no superan los niveles de polución establecidos por la UE.

Buenas noticias para los conductores. Valencia no restringirá el tráfico en las Zonas de Bajas Emisiones como estaba previsto, salvo excepciones "remotas". El Ayuntamiento ha confirmado que, tras analizar los resultados de varios informes, ninguno de barrios de Valencia sobrepasa el umbral de polución fijado por la legislación europea para aplicar las restricciones. "Las restricciones solo se aplicarán cuando se alcance el nivel de polución, pero la posibilidad remota", ha asegurado el concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell.

Ya no habrá quebradero de cabeza que iba a suponer a partir de enero de 2024 para los conductores el informarse a diario sobre el estado de cada zona para saber si pueden aparcar, o no, en función de la etiqueta medioambiental de su vehículo. En la Junta de Gobierno local se han presentado informes sobre los gases contaminantes que concluyen que "ningún barrio de Valencia, ningún barrio alcanza los umbrales para aplicar medidas restrictivas pendiente por la UE", ha explicado Carbonell.

No obstante, las Zonas de Bajas Emisiones se deberá regular. Los núcleos urbanos con más de 50.000 habitantes deben elaborar la ordenanza e instalar las cámaras. El Ayuntamiento trabajará en esa línea, pero "tenemos la fortuna de que Valencia no necesita aplicar medidas restrictivas", ha celebrado el concejal . Eso sí, aclara que "puntualmente si se superase ese umbral, habría que aplicarlas". Para que no suceda, el consistorio tiene previsto realizar "otras actuaciones que puedan minorar ese perjuicio puntual" para que no tenga que llegar a aplicarse. "previsiblemente no hay se dará el caso, la posibilidad remota", ha recalcado el concejal.