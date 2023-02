El experimento de la ‘supermanzana’ no convence: “nada de verde y un tostadero”

Una de las grandes iniciativas de la vicealcaldesa Sandra Gómez toma forma pero deja perplejos a muchos: “la idea es buena, pero la ejecución una chapuza”, “es todo asfalto”…

La supermanzana en el cruce de la calle Palleter con Calixto III, en pleno barrio de La Petxina, una de las principales iniciativas de la vicealcaldesa y responsable de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez, va tomando forma. Una iniciativa importada por cierto de otras ciudades como la Barcelona de Ada Colau que ha realizado algunas de estas supermanzanas.

Sin embargo, muchos ciudadanos se están quedando perplejos con la ejecución, pues aunque la idea de ganar espacios al ciudadano les parece buena, consideran “una chapuza” el proyecto: “la idea es buena, pero el proyecto y la ejecución es lamentable. Una chapuza”, contesta a Sandra Gómez un ciudadano.

“Sandra, me encantaría darte la razón porque en la mayoría de cosas te la doy pero la supermanzana, que es la mía, es un despropósito. Si se quiere ensanchar la zona de peatones, que se extiendan las aceras y sea todo homogéneo. Esto es feo e inútil. Esto en cuanto a lo visual”, es la reflexión que le deja a la vicealcaldesa una vecina.

Muchas de las críticas a la supermanzana vienen por dos cuestiones: la falta de verde y de árboles y que no se dé solución a las 300 plazas de aparcamiento que desaparecen. “es un súper tostadero, súper solarium y súper horno”, critica un vecino por el exceso de asfalto, a lo otro añade “¿Verde? Vivo en esa zona y me agradó la idea de la peatonalización, pero en lugar de ampliar las aceras, se han limitado a poner asfalto duro y correoso. Resulta inhóspito, no quiero imaginar con el calor. ¿Quién lo diseñó’”.

El aparcamiento, como hemos dicho, es otra preocupación en la supermanzana: “en esta zona es súper complicado aparcar y hay muchas fincas sin garaje. Sólo por curiosidad, ¿cuántas plazas de parking gratuitas se han quitado? ¿Qué alternativas dais a los vecinos para aparcar?”

Este tema ha supuesto precisamente el reproche de la candidata del PP, María José Catalá, que ha denunciado que “el experimento de la supermanzana de la Petxina nos cuesta más de 800.000 euros y quita 350 plazas de aparcamiento”.