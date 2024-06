Vox revalida su pacto con el PP de Mazón pese a la "traición" con el CGPJ

El portavoz de Vox valenciano tacha de "traición a los españoles" el acuerdo de PP y Pedro Sánchez pero corre un tupido velo para mantener el pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana

Vox en la Comunidad Valenciana ha revalidado su confianza en el pacto de gobierno con el PP de Carlos Mazón pese a que el líder nacional Santiago Abascal acusara a los 'populares' de "traidores" y de "ser lo mismo" que el PSOE por firmar un acuerdo con Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los socios del Consell de la Generalitat Valenciana han evidenciado múltiples diferencias relativas a cuestiones ideológicas, como las diferentes posturas en materia de financiación autonómica o el último veto del PP a las propuestas de Vox para celebrar en el pleno de Les Corts un minuto de silencio por el asesinato de un hombre en Gata de Gorgos a manos de tres marroquíes. También Mazón ha parado los pies a sus socios en materia LTGBI y colgará la bandera del Orgullo en las instituciones. A estas desavenencias se suma el conflicto entre ambos en ámbito nacional. Santiago Abascal ha tachado al PP de Alberto Núñez Feijóo de "blanquear a Pedro Sánchez" por su pacto con Pedro Sánchez para renovar el CGPJ que lleva cinco años caducado.

En esta línea, el portavoz de Vox en Las Cortes Valencianas, José María Llanos, se sorprende como "hace cuatro días" el PP "decía que no se podía fiar de Pedro Sánchez y ahora dice que se fía de las promesas a futuro y firma un pacto en lugar de ceder la elección de los jueces a los jueces". Unos hechos que ha calificado también de "traición a los españoles" y de "vergüenza", secundando así las manifestaciones de su líder nacional.

No obstante, desde Vox en la Comunidad Valenciana abogan por correr un tupido velo sobre esta "traición" para mantener la gobernanza en este territorio. Llanos ha revalidado el pacto de gobierno asegurando que "estamos muy satisfechos del pacto" y ha ratificado su confianza hacia el president: "yo me fío del PP con el que negocio todos los días con Mazón". El Gobierno de la Comunidad Valenciana se formó "por dos partidos que traen un cambio de luz, aire fresco y color", ha rememorado el síndic de Vox. Cumplido más de un año "ese pacto se cumple y no hay ninguna duda de que está sano absolutamente, pese a quienes sean otros que no fuera así".

Llanos recuerda que son dos partidos distintos, pero destaca que "los dos estamos siendo leales y nobles". "Lo demás responde a la ideología, al programa electoral", ha aclarado en alusión al sentido opuesto en el voto que se materializará el jueves con la Ley de Trato Justo de Compromís. "Esa proposición de ley no surge de nuestros grupos, sino de la posición y yo no me voy a meter en decisiones del PP ni ellos en las que tomamos nosotros", ha zanjado.