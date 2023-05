El caso Vinicius revienta la campaña en Valencia y pone en un aprieto a Ribó

Todos los candidatos salen a criticar que se tache a Mestalla o Valencia de racista mientras el alcalde de Compromís recibe una ola de críticas por no defender al valencianismo

El caso de los insultos racistas a Vinicius y las repercusiones que está teniendo han provocado que se apodere de la campaña electoral en Valencia a cuatro días de ir a votar. En la Capital del Turia a los diferentes candidatos no les preguntan por sus propuestas en movilidad o en seguridad, sino por su opinión sobre Vinicius y si se está exagerando la situación creando animadversión hacia los valencianistas.

Un debate que ha provocado ya el primer revés al alcalde y candidato de Compromís, Joan Ribó, obligado a matizar sus palabras 24 horas después, y que amenaza con movilizar el voto, pues no olvidemos que el Valencia CF es un sentimiento de miles de personas y en un escenario electoral tan ajustado nadie pierde de vista que no se puede dejar a los valencianistas ante la vorágine creada.

Joan Ribó ha sido cuestionado por sus primeras declaraciones sobre el caso Vinicius, donde junto a Íñigo Errejón hizo un speech en el que hablaba de “escándalo y racismo que el Valencia CF tiene que resolver” y lo vinculaba para variar con “la ultraderecha”, dando credibilidad a algunos vídeos manipulados, sin defender que ni Mestalla, ni la afición valencianista ni Valencia en general es racista o tiene un problema de racismo como se está intentando vender fuera.

Esto ha provocado el malestar de muchos valencianistas con el alcalde de Compromís, que señalaban que “el domingo cuando vayamos a votar nos acordaremos de que nos está llamando a todos racistas”,por lo que unas horas después Joan Ribó cambiaba su discurso y decía que el racismo “es cosa de un grupo concreto y no de la afición” y que no se caiga en el “antivalencianismo” y el “centralismo deportivo”. “Ahora recoges cable”, le señalan ante su cambio de parecer.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, condena los insultos racistas a Vinicius Junior en Mestalla: "Es un escándalo. Ya está bien de manifestaciones de ultraderecha de tipo racista" https://t.co/iirO0mtBoq pic.twitter.com/xEpPvVVZV7 — Europa Press (@europapress) May 23, 2023

Los candidatos, contra la "estigmatización" de Valencia

Más allá de Joan Ribó y su recogida de cable, el resto de candidatos han salido en tromba a defender que Valencia no es racista y la buena imagen del Valencia CF, sabiendo que el caso Vinicius está provocando un gran hartazgo en la sociedad valenciana y que sólo falta que vayan a votar irritados.

El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato del PSOE, Ximo Puig, ha subrayado que “la Comunitat Valenciana no es racista, Mestalla no es racista". “No se puede estigmatizar en absoluto a la sociedad valenciana, no se puede focalizar un hecho, el racismo, que sí que existe entre nosotros y que existe en toda España”.

El candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado también que se esté "estigmatizando" a la afición de Mestalla por los insultos a Vinicius y ha rechazado "cualquier calificativo de racista a un pueblo, ciudad o comunidad", subrayando su “doble condena al racismo y a la reacción absolutamente desproporcionada" contra el Valencia CF.

La candidata del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, ha indicado que “Mestalla no es racista, Mestalla no ha sido nunca racista. La afición no es racista” y ha valorado “la contundencia del Valencia CF con los aficionados que profirieron insultos racistas”. "Se ha hecho una lectura desproporcionada e injusta con una afición tolerante y abierta que siempre ha respetado al adversario", ha manifestado Catalá.