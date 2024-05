La financiación pone en un aprieto a la líder del PSPV Diana Morant

La reunión entre Mazón y Morant saca a relucir el conflicto de intereses de la ministra de Ciencia que defiende a su Gobierno y desatiende la reivindicación de la Comunidad Valenciana

La primera reunión de Diana Morant como líder del PSPV con el presidente Carlos Mazón ha puesto en evidencia su conflicto de intereses. Más allá de las propuestas radicales que le ha planteado Morant de "romper" con Vox o retirar las cinco leyes que están tramitando Les Corts, ambos han tratado asuntos trascendentales para la Comunidad Valenciana como la financiación autonómica. Un tema en el que se ha quitado la chaqueta de secretaria general de los socialistas valencianos para ponerse la de ministra, aunque lo haya negado. Y es que contradice los intereses de su propio partido para defender a su jefe de la Moncloa y sus compañeros del Consejo de Ministros. Todos los partidos representados en el parlamento valenciano, incluido el PSPV, han aprobado 10 veces una propuesta para exigir al Gobierno la reforma del sistema de financiación y la puesta en marcha de un fondo de nivelación para compensar temporalmente el déficit de las arcas públicas.

Sin embargo, Morant se pliega ante Sánchez como ministra no recoge las reivindicaciones financieras de sus militantes como líder. Tras su reunión ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación. Un mitin monográfico acerca de la presunta amenaza que supone Vox en las instituciones. "Nunca tendrían que haber entrado, no podemos normalizar que quienes promueven el odio gobiernen nuestras vida", ha dicho pidiendo a Mazón que sea "el primer presidente que rompe con Vox" en lugar de "el más radical". Pero no ha podido escapar a las preguntas incómodas para su posición polifacética y, cuestionada por la financiación autonómica, ha defendido la acción del Gobierno central. "La Comunidad Valenciana ha recibido la mayor cuantía de recursos económicos de su historia, un 40% más, y las inversiones directas de presupuestos han crecido como nunca, un 77% más. Me atrevo a decir que el Gobierno que más vela por los ciudadanos es el de Sánchez.", ha valorado.

"Otros y nosotros"

"Nosotros estamos cumpliendo como Gobierno con la Comunidad Valenciana", ha dicho refiriéndose al Gobierno de coalición de Sánchez y no al PSPV. Preguntada por el fondo de nivelación que piden también los socialistas valencianos, ha dicho que "nosotros -de nuevo- pensamos que se aborda el modelo en conjunto", es decir, alude por segunda vez a un nosotros como Gobierno de Sánchez, quien precisamente había recalcado justo al salir del despacho de Mazón que "yo no vengo aquí como ministra".

La fórmula de Morant para salir del terreno fanganoso que supone el conflicto de intereses de sus dos cargos es negar la existencia del consenso por la financiación. La ministra, que no ostenta escaño en Les Cots y ha ignorado que próximamente se votará de nuevo una propuesta que en esta ocasión por parte de Compromís para pedir al Gobierno la financiación, sostiene que "el consenso de la financiación es para redirigir los servicios públicos y no para recortarlos o cuando las reglas fiscales se cambian para que los que más tienen se beneficien", en alusión a la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Mazón de la que se han beneficiado el 99% de la población valenciana como es el caso de las deducciones en esta campaña de la renta.

El único acuerdo que según Morant habrían alcanzado el presidente y ella en este primer encuentro de más de dos horas es "trabajar en la regeneración democrática, evitar el bulo, la mentira, usar argumentos políticos para convencer y que la sociedad nos juzgue por lo que hacemos y no por lo que se inventan otros de nosotros". Esos otros, en este caso, son aquellos a los que se ha referido durante la rueda de prensa como "los pseudomedios".