Mazón ficha históricos del PP y al cargo de Cs que desactivó la moción de Murcia

Mazón recupera al ex senador naranja, Emilio Argüeso, así como a Asunción Quinzá o Eusebio Monzó. En Presidencia Lumbreras, Cuenca, Cayetano García y Joaquín Bañó serán el núcleo

El Consell de Carlos Mazón ha nombrado sus primeros cargos del llamado segundo escalón tras el nombramiento de los consellers la semana pasada donde destacan desde el núcleo duro de colaboradores del presidente a conocidos nombres del PP que ya estuvieron en el Consell o nombres que en el pasado estuvieron en las filas de Ciudadanos.

En concreto, en el núcleo duro de Presidencia estarán Santiago Lumbreras como secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, José Manuel Cuenca como secretario de Gabinete y Comunicación, Cayetano García como secretario autonómico de Presidencia y Joaquín Bañó como subsecretario.

Asimismo, Carlos Mazón recupera nombres históricos del PP que ya estuvieron en gobiernos anteriores de los populares como Asunción Quinzá, ahora secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, o el nombre ya filtrado de Eusebio Monzó, que asumirá la secretaría autonómica de Hacienda. Entre los históricos del PP vuelve también José Vicente Dómine, que será el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes.

Francisco Ponce, cuyo nombre se barajó de conseller, será el secretario autonómico de Sanidad, y como subsecretaria se la conselleria de Educación es nombrada Alida Mas, otra histórica de gobiernos anteriores del PP, o el ex diputado y ex director de Turismo, Sebastián Fernández, nuevo secretario autonómico de Vivienda.

Un nombre muy peculiar es el de Emilio Argüeso, el que fuera senador de Ciudadanos y mano derecha de su jefe de Organización, Fran Hervías, que ahora es nombrado secretario autonómico del sistema sociosanitario. Emilio Argüeso fue en su día el hombre clave que desde Ciudadanos desactivó la polémica moción de censura que en su día presentaron los naranjas contra el PP en Murcia y que provocó la explosión definitiva del partido. El ex senador vuelve a la política ahora de la mano del PP en la vicepresidencia segunda de Susana Camarero y no en la de su ex compañera naranja, Ruth Merino.