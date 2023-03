La Banda Municipal toca música fúnebre por su "muerte inminente"

La agrupación pide la dimisión de la concejala Gloria Tello por el "abandono" y sus supuestas "represalias".

Los músicos de la Banda Municipal piden la dimisión de la concejala de Cultura Gloria Tello porque lleva meses sin director, sin trabajar, con las actuaciones suspendidas y lamentan que "nos tiene muy abandonados, no nos atiende, no nos recibe. No nos quiere escuchar", ha afirmado Joana Sales, profesora de la agrupación musical.

El problema viene desde hace dos años cuando Tello anunció el traspaso de la Banda, que pertenece al Ayuntamiento de Valencia, hacia el organismo al Palau de la Música. "Tras eso ha cogido represalias contra nosotros", asegura Sales, por no resolver la dimisión del director. "En octubre prometió que iba a sacar con rapidez inminente este concurso y desde la Banda Municipal ha tenido que dejar de trabar porque se han suspendido los conciertos", reprocha la profesora de la agrupación. Tampoco hay profesores suficientes dado que no se abre la bolsa. Tan solo cuentan con dos de seis de los que consideran necesarios para poder tocar en conciertos. "La banda se va haciendo mas pequeña al borde de la desaparición", ha añadido la profesora de la Banda.

Por ese motivo, la Banda ha tocado marcha de procesiones fúnebres. Sales explica que "interpretamos padre Jesús por lo que anunciamos la muerte inminente de la Banda. Estamos en un deterioro absoluto. Solo dos profesores de seis. que no pueden hacer conciertos.

Por otro lado, reivindican más medios. "Desde que entró (la concejala Gloria Tello) en la primera legislatura llevamos esperando un local porque el actual no cumple condiciones acústicas. También denuncian un "abandono" porque los instrumentos no se renuevan o "no llegan a tiempo".